A notícia foi partilhada pelo Presidente da Ucrânia com uma mensagem no Telegram: está a salvo uma das heroínas da história mais recente do país invadido pela Rússia a 24 de fevereiro. “Estou especialmente feliz em anunciar que conseguimos libertar a médica e voluntária ucraniana Yulia “Tayra” Payevska do cativeiro, ela já está em casa. Continuaremos a trabalhar para libertar todo o nosso povo e obter decisões ainda mais positivas para a Ucrânia“, sublinhou o Presidente Zelensky, no Telegram.

A médica tinha sido capturada a 16 de março pelas tropas russas em Mariupol. Com uma câmara de corpo GoPro, gravou a equipa médica a socorrer vários habitantes na cidade portuária ucraniana e até soldados russos. Antes de ser capturada pelas tropas russas, conseguiu entregar o cartão com os registos à agência Associated Press.

Um dos vídeos, que pode chocar os leitores mais sensíveis, foi publicado a 22 de maio:

A Ukrainian medic recorded her time in Mariupol on a data card no bigger than a thumbnail, which @AP journalists smuggled out to the world.

Now she is in Russian hands. https://t.co/FnOQV5ynj1 pic.twitter.com/481btbacjv

— The Associated Press (@AP) May 22, 2022