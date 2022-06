Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Houve emoção, houve polémica, houve prolongamentos, houve desempates por grandes penalidades mas no final imperou a lei que tem vindo a marcar os últimos anos da modalidade: o Benfica ganhou este domingo em Fafe frente ao Nun’Álvares e sagrou-se pentacampeão de futsal feminino.

O encontro decisivo, realizado num Pavilhão Nun’Álvares completamente lotado, terminou com o triunfo pela margem mínima das encarnadas com o único golo a ser marcado por Dricas na primeira parte (10′).

O playoff final começou com um triunfo nos penáltis do Benfica no Pavilhão da Luz por 4-1 após o 2-2 no final do tempo regulamentar e do 3-3 no prolongamento, num jogo polémico pelo golo anulado a Angélica no último segundo dos 40′. O Nun’Álvares empatou depois a final com um triunfo por 2-1 também marcado por protestos por um dos golos da formação de Fafe mas o Benfica voltou para a frente com outro triunfo conseguido a 12 segundos do fim com um livre direto de Inês Fernandes após sexta falta das visitantes.

As encarnadas juntaram assim a Supertaça ao Campeonato, depois de terem perdido as finais da Taça de Portugal e da Taça da Liga frente ao conjunto do Nun’Álvares, a quem tinham ganho no início da época.