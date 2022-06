Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O conselho de administração do Twitter recomendou esta terça-feira, por unanimidade, que os acionistas aprovem a proposta de compra de Elon Musk. O patrão da Tesla pretende adquirir a rede social por 44 mil milhões de dólares, cerca de 40 mil milhões de euros, recorda a ABC News.

Elon Musk colocou o negócio em pausa duas vezes, porque queria que o Twitter provasse que as contas spam representavam menos de 5% dos seus utilizadores. Contudo, na semana passada, em reunião com os funcionários da rede social, reiterou o seu desejo de avançar com a aquisição.