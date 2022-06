O Ministério Público (MP) indiciou quatro pessoas pela prática de tráfico de estupefacientes agravado e um destes arguidos é suspeito de agir a partir da cadeia.

Numa nota publicada na sua página na Internet, a Procuradoria da República da Comarca de Castelo Branco referiu que os arguidos, três homens e uma mulher, foram presentes a primeiro interrogatório judicial e que dois deles também estão indiciados por detenção de arma proibida.

Segundo a informação, em janeiro de 2022, um dos arguidos, do sexo masculino, deu entrada no Estabelecimento Prisional (EP) de Castelo Branco para cumprir uma pena de prisão de três anos, tendo, a partir daí, iniciado um plano para continuar a atividade.

“De acordo com os indícios recolhidos, a partir daí, através de contacto telefónico, articulou com os outros três arguidos, um dos quais do sexo feminino, um plano com vista a dar continuidade à atividade do tráfico de estupefacientes, quer no exterior do EP, quer no seu interior, distribuindo e comercializando produtos estupefacientes previamente adquiridos noutros pontos do país”, é referido.

Realizado o interrogatório, o juiz de Instrução Criminal decidiu sujeitar os três arguidos do sexo masculino a prisão preventiva. À arguida foi aplicada medida de coação não privativa da liberdade.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Castelo Branco, com a coadjuvação da PSP de Castelo Branco.