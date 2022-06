As motos e as moto 4 são veículos ágeis e pequenos, características que alguns condutores aproveitam para cometer excessos e ilegalidades e, depois, fugir às autoridades. Mas, em Nova Iorque, não há assim tanto “à-vontade” para cometer infracções e abusos, de cavalinhos a circular fora de mão ou por cima dos passeios, pois a polícia tem ordens para apreender os veículos, muitos deles ilegais, e depois destruí-los de forma espectacular.

A medida – que pode parecer extrema para muitos – visa retirar definitivamente de circulação os veículos prevaricadores, lesando simultaneamente os proprietários que cometeram as “habilidades” que colocaram os outros utilizadores da via pública em perigo. Mas mais do que destruir as motos e as moto 4, as autoridades optaram por fazê-lo de forma a passar uma mensagem que aliciasse as redes sociais.

New York City Mayor Eric Adams waved a checkered flag to start a bulldozing event, where 100 illegal dirt bikes and all-terrain vehicles, confiscated by the New York City Police Department, were crushed pic.twitter.com/DuzKOnWwAN

O presidente da câmara nova-iorquina, Eric Adams, bem que se aplicou para divulgar a penalização, que até pode ter sido divertida para quem assistiu, mas não para os donos dos veículos envolvidos. Nos vídeos, partilhados através do Twitter, é possível ver Eric Adams dar a bandeirada de partida para a retroescavadora de lagartas da Caterpillar, que de seguida impôs o seu enorme peso às 92 “vítimas”, de duas e quatro rodas.

Illegal dirtbikes and ATVs endanger the lives of New Yorkers. We're not letting them go unchecked.

This year we've already taken nearly 2,000 bikes off the street and we're just getting started.

Get the message: you want to terrorize our neighborhoods?

You'll get crushed. pic.twitter.com/snHjqfWr90

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) June 21, 2022