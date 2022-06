Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Jason Momoa, o ator norte-americano conhecido por interpretar o papel “Aquaman”, esteve este domingo na praia de Carcavelos e deixou uma mensagem destinada à proteção do futuro dos oceanos: “Temos o compromisso de proteger os oceanos, que onde é água começa e termina a sua viagem”, afirmou num curto discurso.

Durante o Fórum da Juventude e Inovação da Conferência dos Oceanos da Organização das Nações Unidas, Jason Momoa recebeu o marco do enviado especial da ONU para os oceanos, Peter Thompson. “Sei que este marco já correu meio mundo e continuará a sua viagem com um símbolo duradouro para os líderes”, disse, garantindo que o “momento de agir” para proteger os oceanos é “agora”.

Ator Jason Momoa recebe do Enviado Especial da ONU para os Oceanos, Peter Thomson, o "bastão da natureza", durante o Fórum Jovens e Inovação, na Praia de Carcavelos, região metropolitana de Lisboa.#Aquaman2 #UNOC2022 #SalvarOsOceanos pic.twitter.com/rZcVIMljg3 — ONU News Português (@ONUNews) June 26, 2022

“Os nossos oceanos têm problemas. Nós combinamos ambição, dedicação e esperança de que podemos mudar os resultados”, destacou o ator norte-americano, acrescentando que “com respeito, admiração e humildade” se junta à família das Nações Unidas para “realizar o trabalho criticamente importante de gerir, proteger e preservar o oceano e todas as criaturas vivas”.

Perante 150 jovens, Jason Momoa sublinhou que tem a ambição de que os “objetivos de desenvolvimento sustentado” das Nações Unidas sejam concretizados, incluindo os relacionados com o oceano. “É preciso corrigir os erros do passado e parar com o tempo de irresponsabilidade.”

"Aloha!" – Ator do filme Aquaman, Jason Momoa saúda jovens estudantes de mais de 100 países na Praia de Carcavelos, Portugal, que participam do Fórum da Inovação Jovem, parte da Conferência dos Oceanos da ONU. Ele fala em "momento mágico".#UNOC2022 #SalvarOsOceanos #Aquaman pic.twitter.com/wT8PDn1Nen — ONU News Português (@ONUNews) June 26, 2022

O ator norte-americano participará na Conferência dos Oceanos da ONU, que vai começar esta segunda-feira em Lisboa.