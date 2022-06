A norte-americana Serena Williams, antiga número um mundial, foi esta terça-feira eliminada na primeira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao ser derrotada pela francesa Harmony Tan em três sets.

Williams, atual 1204.ª do ranking mundial e que já venceu 23 Grand Slams na carreira, foi batida pela 115.ª da hierarquia, pelos parciais de 7-5, 1-6 e 7-6 (10-7), num encontro que teve a duração de três horas e 14 minutos.

Serena Williams, que regressou à competição em singulares depois de um ano de ausência, com o último jogo disputado precisamente no All England Club em 2021, não conseguiu passar na primeira ronda do torneio que já venceu por sete vezes, a última das quais em 2016.