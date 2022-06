Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ana Magalhães, chef de partida no Six Senses Douro Valley, um cinco estrelas em Lamego, venceu o concurso Chefe Cozinheiro do Ano. O resultado da 33.ª edição do maior concurso de cozinha profissional foi conhecido esta quarta-feira, 29 de junho, na Feira Internacional de Artesanato, na FIL em Lisboa, onde decorre a final nacional da prova.

É uma vitória que partilha com todas as profissionais de cozinha do sexo feminino, que há 23 anos não venciam esta prova, lembra Ana Magalhães: “Foi uma vitória difícil e que resultou num desafio de superação pessoal e profissional. Era um objetivo que já tinha há alguns anos e que finalmente consegui alcançar. Depois de 23 anos, é uma mulher a ganhar esta competição, mostrando que também somos muito capazes. Estou muito orgulhosa do trabalho que fiz”, pode ler-se, num comunicado enviado às redações.

Para esta final, Ana Magalhães, que tem 26 anos e é formada em Gestão e Produção de cozinha pela Escola de Hotelaria e Turismo de Lamego, apresentou um menu composto por X pratos: a começar no escabeche de cavala com amêndoa e ervas para a entrada, seguindo-se o grão-de-bico com línguas de bacalhau no prato de peixe, passando ainda pelo cabrito assado com arroz de miúdos, como prato de carne. Para a sobremesa, escolheu um leite creme de alfazema, chocolate, mel e limão, que recebeu ainda a distinção do Prémio Virgílio Ferreira.

O 2.º e 3.º ficou com Fábio Santos, do Restaurante Landeira, em Tomar, em 2.º lugar, e Nuno Dinis Ferreira, do Bairro Alto Hotel, em Lisboa, respetivamente. O Prémio Helmut Ziebell foi entregue à sobremesa Melosa, Figueira e Laranja, de Manuel Pires, do Santa Maria Petisca Ria.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ana Magalhães, que recebeu também o prémio Sustentabilidade Makro, iniciou o seu percurso no Hotel Rural Quinta de Nossa Senhora do Carmo, tendo seguindo depois para o Hotel Vila Park e para o Falésia Hotel. Em 2014, juntou-se à equipa do The Yeatman, no Porto, tendo integrado a cozinha do Six Senses Douro Valley em 2019.

Para a final do concurso Chefe Cozinheiro do Ano, Ana Magalhães concorria com Fábio Santos, do Restaurante Landeira, em Tomar; Helena Castro do Antiqvvm, no Porto; Manuel Pires do Santa Maria Petisca Ria, em Faro; Nuno Dinis Ferreira, do Bairro Alto Hotel, em Lisboa; e Pedro Larcher do Atelier Henrique Sá Pessoa, em Lisboa.