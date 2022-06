Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O diretor nacional da PSP diz-se “consciente” de que “nunca” conseguirá “agradar a todos”, mas afirma que não há qualquer turbulência dentro daquela força de segurança. E, por isso, cita uma frase muitas vezes atribuída ao criador da Apple, Steve Jobs: “Se queres agradar a todos, não queiras ser um líder e vai antes vender gelados”. A reação de Magina da Silva surge depois de esta quarta-feira o Diário de Notícias ter noticiado que a PSP está em rutura interna e com altas entidades — incluindo Belém. Mas o diretor nacional nega qualquer turbulência e faz saber que honrará o seu compromisso com a PSP pelo menos até 2 de fevereiro de 2023, data em que termina a sua comissão de serviço. Assegura ainda que a relação com o Presidente da República, com o Governo e com o presidente da Câmara de Lisboa é “excelente”.

Assumi e reafirmo, perante todos os polícias que comando e lidero, que, pela minha parte, honrarei, sem qualquer hesitação, o meu compromisso de ser o seu diretor nacional”, lê-se numa nota enviada esta quarta-feira às redações.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.