Menos de 2% dos fundos recebidos ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), até ao momento, chegaram a empresas e famílias, segundo dados da Estrutura de Missão Recuperar Portugal (EMRP) destacados esta quinta-feira pelo jornal Público.

De acordo com os últimos dados disponíveis, relativos a 22 de junho, Portugal recebeu até ao momento 3.321 milhões de euros, pagou 611 milhões a beneficiários diretos, tem 1.170 milhões de euros “em trânsito em beneficiários intermediários” e pagou 108 milhões a beneficiários finais. Destes, só pagou a famílias e empresas, enquanto beneficiários finais, 51 milhões e quatro milhões de euros, respetivamente.

Para onde foram, então, os primeiros desembolsos do PRR? Os dados já mostram que 55% dos fundos recebidos e já pagos foram para entidades do Estado. Daqui, a maior fatia, 217 milhões, foi para as empresas públicas e a segunda maior fatia, de 211 milhões, foi para as escolas. Além destes, 179 milhões foram para outras entidades públicas.

Entre os pagamentos mais pequenos, 51 milhões foram entregues a famílias; 35 milhões a autarquias e áreas metropolitanas; 22 milhões a instituições do ensino superior; quatro milhões para empresas; 300 mil euros para entidades da economia solidária e social; e 100 mil euros para entidades do sistema científico e tecnológico.