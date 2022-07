Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O bloqueio russo ao porto de Odessa tem limitado a exportação de cereais do país e está à beira de provocar uma crise alimentar mundial, de acordo com alertas que têm sido deixados por vários países ocidentais. Ao mesmo tempo, a Rússia já garantiu que os países em África não deixarão de ser abastecidos. Mas como?

A resposta pode estar nas conclusões de uma investigação da Lloyd’s List, uma publicação da indústria naval, que conclui que nove cargueiros russos e sírios estarão a levar ilegalmente cereais ucranianos para portos na Turquia e na Síria.

De acordo com o Daily Telegraph, a Lloyd’s List identificou nove cargueiros envolvidos em “comportamento suspeito” no último mês: os russos Matros Koshka, Matros Pozynich, Mikhail Nenashev, Vera, Fedor e Sormovsky 48 e os sírios Finikia e Souria. Todos têm estado a fazer percursos entre a península da Crimeia (anexada pela Rússia em 2014) e portos na Turquia e na Síria.

Contudo, a suspeita de que estarão a transportar cereais ucranianos roubados acentua-se pelo facto de que antes de chegar à Crimeia, no Mar Negro, todos estarão a desligar os sistemas de identificação automáticos (AIS na sigla original), algo que é ilegal segundo as convenções marítimas, mas que raramente é sancionado.

“Há uma cláusula que permite que sejam desligados no caso de a segurança do navio estar ameaçada”, explicou Michelle Bockman, analista da Lloyd’s List, ao Telegraph. “Mas é muito raro que sejam desligados, a não ser que o navio queira esconder o seu destino, origem ou carga.”

O grupo de informações marítimas Windward já tinha alertado que, desde o início da guerra, o número de petroleiros russos que estavam a recorrer a este sistema disparou.

Nos últimos meses, responsáveis ucranianos e ocidentais têm acusado a Rússia de estar a saquear cereais das zonas ocupadas da Ucrânia. Em maio, o Centro Estratégico de Comunicações (Stratcom) do Ministério da Informação e da Cultura da Ucrânia divulgou imagens que, alega, mostram “grãos de cereais ucranianos roubados a serem carregados em navios russos na Crimeia“.

Segundo a Sky News, as imagens foram captadas nos dias 19 e 21 de maio, e nelas é possível ver os cargueiros da Rússia “Matros Pozynich” e “Matros Koshka”.

Na sexta-feira, a Ucrânia pediu à Turquia a detenção e arresto do cargueiro russo Zhibek Zholy, atracado no porto de Karasu, por “exportação ilegal de cereais ucranianos”. A Turquia tem negado que esteja a colaborar com tais atividades e garante que está a investigar.

Antes do início da guerra, o trigo russo e ucraniano representava quase 30% do comércio mundial, sendo a Ucrânia o quarto maior exportador mundial de milho e o quinto maior de trigo, de acordo com dados do Departamento de Estado norte-americano.