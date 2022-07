Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Apesar das críticas e suspeições de uma das filhas de José Eduardo dos Santos, o Presidente de Angola voltou a telefonar à ex-primeira dama angolana. João Lourenço, que na semana passada enviou a partir de Lisboa o ministro das Relações Exteriores para Barcelona para “seguir in loco” o estado de saúde do seu antecessor, falou agora de novo com Ana Paula dos Santos, informou uma nota da Presidência sem adiantar mais pormenores. O Observador sabe que entretanto o ministro já não se encontra em Espanha.

Tchizé dos Santos tem-se repetidamente insurgido contra estes contactos ao longo da última semana, defendendo que deveriam ser feitos com as filhas e não com Ana Paula dos Santos, a quem acusa de ter abandonado o marido em 2017. Aliás, a advogada contratada pela filha põe mesmo em causa a validade do casamento já que estavam separados de facto, defendendo que os representantes legais são os filhos.

Ao mesmo tempo, em várias entrevistas e publicações nas redes sociais, Tchizé fala num “complô” para acelerar a morte do pai, envolvendo no processo não só o médico que há anos acompanha Zédu (como é tratado em Angola) bem como Ana Paula dos Santos e o governo angolano.

Por outro lado, está prevista para esta segunda-feira uma queixa formal à justiça espanhola por negligência médica, tendo Cármen Varela avançado na semana passada que iria pedir análises “sobre possíveis envenenamentos” e sobre o que aconteceu nos 15 minutos que decorreram entre a queda do pai e o pedido de socorro. O Observador tentou obter uma reação da clínica Teknon, mas sem sucesso.

A imprensa espanhola tem noticiado estas acusações de Tchizé tendo o La Vanguardia avançado que a polícia catalã, o Mossos de Esquadra, já estaria a investigar o assunto. O jornal cita conversas com Tchizé em que haver um “complô” para matar o pai.

“Passam-se coisas muito estranhas. Em março o meu pai regressou de Angola com 30 quilos a menos, muito mal. Tenho a suspeita que a ex-mulher do meu pai forma parte do plano. Tenho muito medo”, referiu.

No entanto, na sexta-feira, a família emitiu um comunicado onde confirmava o quadro clínico “crítico” de José Eduardo dos Santos e pedia privacidade.

Isto depois de Cármen Varela ter dito que iria pedir às autoridades que não permitisse a entrada de Ana Paula dos Santos e do médico no quarto de José Eduardo dos Santos.