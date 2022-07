Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O novo líder social-democrata reiterou, na primeira audiência com o Presidente da República, que o PSD está “absolutamente contra um referendo em 2024″ e recusa-se a dizer se a sua posição é favorável ou contra a própria regionalização. Alinhado com o que Marcelo Rebelo de Sousa disse na reação à falta de apoio do novo líder do PSD ao referendo, Montenegro diz que primeiro há que conseguir colocar o processo de descentralização a funcionar.

Luís Montenegro disse ao Presidente que o PSD não vai tomar “nenhum impulso”, até porque “o processo de descentralização de competências dura há 3 anos e não tem produzido resultados efetivos”. O líder da oposição atira qualquer discussão sobre a regionalização para a próxima legislatura, já que esse processo tem de ter um quadro de competências e de financiamento bem definido. “Havemos de discutir em Portugal um dia um processo de regionalização, se houver perspetiva de haver um referendo a que a Constituição obriga”, acrescenta.

Sobre eventuais discordâncias dentro do partido, Montenegro diz que não tem “conhecimento de ninguém que discorde da sua posição quanto à inviabilidade do referendo”. Admite, no entanto, que há várias divergências depois quanto à própria regionalização em si.

Sobre o novo aeroporto de Lisboa, Luís Montenegro revelou que houve um “princípio de reflexão na comissão permanente sobre o assunto”. O novo presidente do PSD volta a manifestar a “disponibilidade do PSD para dialogar com o PS para um investimento que é estratégico para o país”, mas adverte que isso “não invalida a crítica implacável” do partido “à forma como o Governo tem cumprido este processo” e à “incompetência de não o ter resolvido nos últimos sete anos. Montenegro continua sem pressa para reunir com Costa sobre o novo aeroporto e limita-se a dizer: “Oportunamente teremos esse encontro para efetivar o que tiver ser.”

Quanto à relação com Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro garantiu um “respeito institucional absoluto” para com o Presidente da República.