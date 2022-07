Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, abandonou a cimeira do G20 mais cedo do que previsto, após ser ignorado por várias comitivas. O chefe da diplomacia russo cancelou as reuniões que teriam lugar durante a tarde desta sexta-feira, assim como não também decidiu não estar presente no jantar oficial que fecha o encontro das 20 economias mais fortes do mundo.

De acordo com o Politico, a comitiva russa que participou no G20 foi alvo de boicote diplomático por parte dos países do Ocidente. Numa iniciativa liderada pelos Estados Unidos, os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 (Alemanha, Itália, Reino Unido, Japão, Canadá e França) recusaram tirar uma fotografia de grupo em que estivesse presente Sergei Lavrov. Além disso, num encontro inaugural que abriu a cimeira na quinta-feira, o Ocidente recusou comparecer. O motivo? O chefe de diplomacia russo atendeu ao evento.

