A época passada não poderia ter sido mais diferente para Manchester United e Liverpool. Os red devils ficaram no sexto lugar da Premier League e falharam o acesso à Liga dos Campeões, caíram nas rondas iniciais da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga e não passaram dos oitavos de final da Champions. Já os reds discutiram a conquista da Premier League até à última jornada, conquistaram a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga e chegaram à final da Liga dos Campeões, onde foram derrotados pelo Real Madrid. Para uns, 2022/23 é um obrigatório novo capítulo; para outros, é uma necessária evolução na continuidade.

Esta terça-feira, na Tailândia, Manchester United e Liverpool defrontavam-se no primeiro teste de pré-temporada. Do lado da equipa de Old Trafford, o assunto em cima da mesa continua a ser a ausência de Cristiano Ronaldo, que falhou todos os treinos que ainda decorreram em Inglaterra e não viajou com a comitiva para estágio, embora Erik ten Hag já tenha garantido que o português “não está à venda” e que conta com o jogador. Tyrell Malacia, lateral esquerdo que estava no Feyenoord, é para já o único reforço confirmado de um clube onde Frenkie de Jong continua a ser o desejo prioritário — e de onde saíram Matic, Pogba, Cavani, Lingard e Mata.

