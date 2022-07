A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) acusou esta quarta-feira a direção nacional de “não assumir as despesas de alimentação” dos dois polícias responsáveis pela segurança aeroportuária do Corvo, afirmando que os agentes “pagam para trabalhar na ilha”.

Paulo Pires, dirigente da ASPP, disse à agência Lusa que, em causa, está “o pagamento das despesas de alimentação” de dois elementos da PSP que se deslocam à mais pequena ilha dos Açores “de semana a semana”, para “o serviço exclusivo da segurança aeroportuária” do aeródromo do Corvo, gerido pela companhia aérea açoriana SATA.

Paulo Pires explicou que a SATA “deixou de assumir, em julho” deste ano, as despesas, pois “contratualizou com uma empresa de segurança” serviços que estavam a ser “assegurados, temporariamente”, por dois elementos policiais.

“Mas é exigido ter, no aeródromo, a presença da PSP“, assinalou.

Segundo o dirigente sindical, “a direção nacional da PSP decidiu a 01 de julho que assumiria as despesas de alojamento a estes dois polícias”.

[A direção nacional] Assume as despesas de alojamento, mas não de alimentação. Na ilha do Corvo a restauração não abunda. No único restaurante existente, a verba disponibilizada não chega para uma refeição. Na prática os elementos policiais pagam para trabalhar”, apontou.