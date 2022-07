Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O dia escolhido não podia ter sido melhor: de manhã, a oficialização de Francisco Trincão, o reforço pelo qual todos os adeptos esperavam e suspiravam; à tarde, o primeiro jogo de pré-época com transmissão televisiva. Esta quarta-feira, em Lagos, o Sporting defrontava o Saint-Gilloise, o vice-campeão da Bélgica, e apresentava pela primeira vez a versão da equipa de Rúben Amorim para 2022/23.

Depois de uma época em que os leões conquistaram a Taça da Liga, chegaram aos oitavos de final da Liga dos Campeões e discutiram o título com o FC Porto praticamente até à última jornada da Primeira Liga, o mercado de verão tem sido mais agitado nas entradas do que nas saídas. Para além de Trincão, também o central Jeremiah St. Juste, os médios Morita e Rochinha e o guarda-redes Franco Israel foram contratados, com Feddal, Sarabia e João Palhinha a protagonizarem as principais saídas de um plantel onde a permanência de Matheus Nunes ainda não está garantida.

Assim, no Complexo Desportivo da Belavista, à porta fechada e ainda sem o reforço St. Juste, que não tem treinado devido a uma entorse, Rúben Amorim proporcionava as estreias de Franco Israel na baliza e Morita no meio-campo. Flávio Nazinho, Fatawu, Mateus Fernandes, Luís Gomes e Chermiti, todos com 20 ou menos anos, também eram titulares e, daquele que será o provável onze inicial do Sporting, só mesmo Pedro Porro e Coates ocupavam os respetivos lugares, com Luís Neto e Marcus Edwards a começarem de início também. No Algarve, embora ainda sem estar convocado, Trincão já se sentava perto dos suplentes André Paulo, Diego Callai, Rochinha, Hevertton, Dário Essugo, Renato Veiga e Diogo Travassos.

Os primeiros instantes do jogo permitiram perceber desde logo que os leões mantinham o sistema de três centrais, com Nazinho a fazer companhia a Coates e Neto, Fatawu a ocupar o corredor esquerdo e Porro a aparecer naturalmente no lado contrário. Chermiti era a referência ofensiva, apoiado por Edwards e Luís Gomes, e Mateus Fernandes e Morita formavam a dupla do meio-campo. O Sporting dominou em larga escala na primeira meia-hora, com Edwards a protagonizar o primeiro lance de perigo ao acertar no poste na sequência de um remate intercetado de Chermiti (16′), e o expectável golo não tardou a chegar.

Ainda dentro dos primeiros 20 minutos, Edwards foi carregado em falta na grande área quando tentava assistir Chermiti e o árbitro não hesitou na hora de de assinalar grande penalidade. Na conversão, Pedro Porro abriu o marcador (19′). Os leões carimbaram uma vantagem merecida depois de um início de jogo que decorreu por completo no meio-campo do Saint-Gilloise e onde Edwards, descaído na direita e com boas combinações com Porro, foi o principal destaque entre a criatividade ofensiva e o trabalho defensivo. Chermiti ficou perto de aumentar a vantagem após um bom cruzamento de Porro (25′) mas a equipa de Rúben Amorim acabou por tirar o pé do acelerador na reta final da primeira parte, permitindo até um lance em que Eckert-Ayensa acertou na baliza de cabeça (39′), embora a jogada tenha sido anulada por fora de jogo.

O Sporting voltou para a segunda parte sem alterações, o Saint-Gilloise fez duas substituições, Franco Israel fez a primeira grande defesa como guarda-redes leonino (49′) mas o golo dos belgas não tardou. Na sequência de um canto cobrado de forma rápida e após dois pontapés intercetados pela defesa dos leões, Ross Sykes atirou de fora de área e empatou a partida (50′). Rúben Amorim mexeu pela primeira vez à passagem da hora de jogo, trocando Israel, Porro e Luís Gomes por André Paulo, Diogo Travassos e Rochinha — com este último a cumprir os primeiros minutos de verde e branco –, e tirou Morita e Edwards para colocar Renato Veiga e Dário Essugo já perto do fim.

Até ao apito final, à exceção de um remate muito por cima de Chermiti (74′) e de uma boa defesa de André Paulo a um pontapé de Salah (81′), já pouco aconteceu. O Sporting empatou com o Saint-Gilloise, naquele que foi já o quinto teste da pré-época leonina mas o primeiro mais a sério, e esta quinta-feira prossegue a preparação com um confronto teoricamente mais complexo com os espanhóis do Villarreal.