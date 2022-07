Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era um desejo declarado desde o verão passado, tornou-se prioritário com a confirmação da saída de Sarabia, já é uma realidade: o Sporting oficializou Francisco Trincão, internacional português de 22 anos que estava no Barcelona, como reforço para a próxima temporada. O avançado formado no Sp. Braga chega a título definitivo e a troco de 10 milhões de euros por metade do passe.

Nas primeiras declarações como jogador do Sporting, Trincão mostrou-se “bastante feliz” com o próximo passo da carreira. “Estou bastante feliz por estar aqui, é aquilo que já desejava há algum tempo e finalmente concretizou-se. Foi a decisão certa. Estou cá para dar o meu melhor e ajudar o clube ao máximo. O Sporting é um clube enorme, sempre o foi. Acredito que cresci bastante nos últimos anos e isso vai ajudar-me já nesta época. Quero continuar a evoluir e dar o meu máximo em cada treino e em cada jogo. Vou dar tudo pelo Sporting para fazer o melhor possível”, disse o jovem avançado, em frases divulgadas pela nota publicada pelos leões no site do clube.

Depois de longas negociações com o Barcelona, aceleradas depois da confirmação por parte dos ingleses do Wolverhampton de que não iriam acionar a cláusula de compra do jogador e que numa fase inicial (até surgir a oportunidade David Neres) teve também o Benfica a seguir a situação, o Sporting fechou um acordo com os catalães para segurar o internacional português — e que acaba por ser diferente daquele que esteve em cima da mesa nas últimas semanas, com os leões a ficarem em definitivo com Trincão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É hora de brilhares de Leão ao peito ✨???? Bem-vindo, Trincão ✍️ #EuSouSporting pic.twitter.com/ydeDrfWqTJ — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) July 13, 2022

Numa primeira instância, aquilo que estava a ser discutido por proposta da SAD leonina era um empréstimo de uma época com uma opção de compra que ficava abaixo dos 15 milhões de euros, bem menos do que aquilo que o Barcelona esperava receber por um jogador por quem pagou 31 milhões de euros no verão de 2020. A seguir, o Sporting admitiu subir o valor da cláusula de opção obrigatória após uma cedência por um ou dois anos. Agora, aquilo que foi confirmado envolve uma contratação em definitivo por parte do conjunto de Alvalade, que investe 10 milhões por metade do passe de Francisco Trincão, ficando ainda com uma reserva para si de adquirir os restantes 50% mediante os valores acordados.

Os 10 milhões serão liquidados de forma faseada até ao próximo ano, 2023, sendo que o Sporting vai pagar desde já três milhões de euros pelo empréstimo de uma temporada, algo que assegura logo 10% do passe aos leões. Em junho de 2023, o clube português vai obrigatoriamente pagar mais sete milhões para adquirir mais 40% dos direitos económicos do jogador, que nessa altura entra em definitivo nos quadros leoninos até 2027. O Barcelona, por seu lado, fica com uma opção de recompra no valor de 15 milhões de euros — mas só no próximo ano, com esse valor a subir progressivamente a cada temporada que passar. O Sp. Braga, adicionalmente, encaixa 300 mil euros relativos ao mecanismo de solidariedade por ser o clube formador. Trincão está em Lisboa desde sábado, tendo sido visto a almoçar com o pai junto à Avenida da Liberdade durante esta segunda-feira e passando pela Academia e por Alvalade no dia seguinte, e vai agora juntar-se ao estágio em Lagos depois de ter assinado contrato.

Ou seja, e ao contrário de um cenário que colocava o internacional português como possível maior contratação de sempre dos leões (superando os 16 milhões de euros por 70% do passe por Paulinho, além da cedência de Borja e do empréstimo de Sporar), o Sporting utiliza um modelo que já tinha utilizado nos casos de Pedro Gonçalves, Manuel Ugarte ou Matheus Nunes, começando por comprar metade do passe e, mediante as possibilidades financeiras e o rendimento desportivo, podendo aumentar esses 50%. Já a formação da Catalunha mantém metade do passe do jogador e recebe, para já, 10 milhões pelo português.

Esta é, para já e no plano virtual, a última contratação nesta fase para o plantel de Rúben Amorim. Além da lesão de Daniel Bragança e das dúvidas sobre a saída ou não de Matheus Nunes, que caso receba uma proposta de 45 milhões mais cinco por objetivos pode mesmo deixar Alvalade abrindo vaga a um substituto direto, existe ainda possibilidade de chegar mais um jogador para reforçar o ataque mas num cenário de “oportunidade de negócio” — até pela resposta que alguns dos jovens lançados pelo técnico esta época estão a dar nos treinos iniciais. Trincão junta-se assim a Jeremiah St. Juste (central ex-Mainz), Morita (médio ex-Santa Clara), Rochinha (avançado ex-V. Guimarães) e Franco Israel (guarda-redes ex-Juventus) e é o quinto reforço leonino para 2022/23.

Já Francisco Trincão regressa a Portugal e à Primeira Liga dois anos depois de ter trocado o Sp. Braga pelo Barcelona, numa transferência que envolveu um investimento de 31 milhões de euros por parte dos catalães — e que é ainda a maior venda de sempre dos minhotos. O avançado português participou em 42 jogos em 2020/21, marcando três golos e registando duas assistências, mas nunca conseguiu impor-se ao ponto de ser indiscutível no onze inicial ou sequer no plantel. Foi emprestado ao Wolverhampton no verão passado, terminando 2021/22 com três golos e uma assistência ao longo de 30 jogos pelo conjunto de Bruno Lage, e agora é o grande reforço ofensivo de Rúben Amorim, o treinador que o lançou na equipa principal do Sp. Braga e com quem conquistou uma Taça da Liga, para a próxima época do Sporting.