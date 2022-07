Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), que reuniu esta quarta-feira com a secretária de Estado da Administração Pública, diz que o Executivo não fechou a porta a avançar já este ano, com retroativos a janeiro, com os aumentos de 52 euros no salário de entrada dos técnicos superiores. A questão ficará fechada no Conselho de Ministro desta quinta-feira.

No final do encontro, Helena Rodrigues, líder do STE, indicou que o Governo remeteu para o Conselho de Ministros uma decisão final sobre o tema e, portanto, não disse “taxativamente” que não iria ceder àquela que tem sido uma reivindicação dos sindicatos: subir os salários de entrada dos técnicos superiores já este ano, à semelhança do que será feito para os assistentes técnicos. “[O Governo] não disse que não, é uma questão que não está fechada, não disse que não, taxativamente não. Remeteu para amanhã [quinta-feira]”, salientou. Antes, tinha dito que o Governo “deixa em suspenso para aquilo que é a decisão do Conselho de Ministros de amanhã”.

Helena Rodrigues diz que não ficou tão otimista, tendo em conta o encontro com a secretária de Estado, quanto à possibilidade de o Governo avançar também este ano com a subida dos salários de entrada, em mais de 400 euros, dos técnicos superiores com doutoramento. Essa era outra das reivindicações da estrutura sindical.

O STE pede ainda que os trabalhadores que já estavam na carreira de técnicos superior tenham um aumento igual aos que vão receber o aumento (ou seja, os que estão no nível mais baixo).

“Para que os trabalhadores que já estão na carreira não tenham um sentimento de injustiça — porque são vários os que estão já na carreira — [pedimos] que houvesse uma mudança de valor igual, 50 euros, para todos os trabalhadores que já estão na carreira há vários anos. Houve trabalhadores que mudaram de nível há muito pouco tempo, depois de um processo de avaliação exigente, e que se sentem injustiçados porque por uma diferença de um ano ou dois não têm uma valorização de 50 euros”, explicou Helena Rodrigues.

Na última reunião, há duas semanas, os sindicatos saíram insatisfeitos com a proposta do Governo. A ideia do Executivo expressa então é aumentar os salários de entrada de 17 mil assistentes técnicos em 48 euros, este ano, com retroativos a janeiro, e, em 2023, dos técnicos superiores em 52 euros. Os técnicos superiores com doutoramento verão o salário subir cerca de 416 euros. Para os sindicatos não há razões para que todos os aumentos não se façam já este ano.

A Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP) expressou, nessa altura, receios de que os aumentos fossem absorvidos pela retenção na fonte do IRS, isto se não forem feitas alterações às tabelas. “O grande volume financeiro apontado para estas alterações salariais é para IRS e não para melhorar definitivamente os salários dos trabalhadores”, disse José Abraão.

Mas a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, viria depois a esclarecer que nenhum trabalhador ficará a perder dinheiro por via da subida da taxa de retenção na fonte. Isto porque o Governo se comprometeu a mexer nas tabelas de retenção.

Já a Frente Comum realçou que a proposta deixa 97,7% dos trabalhadores do Estado de fora. “Havia condições para ir muito mais longe”, frisou Sebastião Santana. E Helena Rodrigues, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), defendeu que o Orçamento do Estado para este ano conseguiria suportar um aumento já em 2022 para os técnicos superiores.

O Governo estima que aumentar os salários de entrada dos assistentes técnicos e dos técnicos superiores (incluindo os que têm doutoramento) custará, este ano e no próximo, 37,5 milhões de euros e abrangerá 39.750 pessoas.

Este ano, se apenas subirem os ordenados de entrada dos assistentes técnicos, serão gastos 14 milhões de euros (os valores são brutos, não incluindo, portanto, o que Estado vai recuperar em impostos) que abrangem 17 mil profissionais.

Já no próximo ano a revisão do salário de entrada de 22 mil técnicos superiores custaria 20 milhões. E para os 750 doutorados, a subida custa 3,5 milhões de euros.