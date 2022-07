Portugal e Cuba renovaram esta quinta-feira o programa de cooperação bilateral e estão empenhados em alargar as relações de cooperação em domínios como a língua, educação, ciência, tecnologia, cultura, desporto, juventude e comunicação social, anunciou o instituto Camões.

Este programa de cooperação bilateral, estabelecido no âmbito do Acordo de Cooperação Cultural entre Portugal e Cuba de 1998, visa substituir o anterior programa, de 2016.

O programa prevê o desenvolvimento da cooperação com universidades cubanas, para a promoção e ensino da língua e da cultura portuguesas, através do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, bem como o estudo da possibilidade de integrar o ensino do português como língua estrangeira nas universidades cubanas, com caráter curricular.

Segundo o Camões, está ainda prevista a cooperação para o intercâmbio de bolsas de estudo e a criação de plataformas na internet, designadamente para o ensino à distância em português e espanhol.

O apoio à tradução e à edição de autores de língua portuguesa no estrangeiro, o reforço da cooperação nas mais diversas esferas — como a música, a literatura, o livro, as bibliotecas, arquivos património cultural, cinema audiovisuais — estão igualmente definidos no acordo.

O intercâmbio e a cooperação entre os dois Estados, nas áreas da ciência, tecnologia e ensino superior, estão igualmente previstos, bem como no domínio do desporto, da juventude e da comunicação social.