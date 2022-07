Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há um impasse entre o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa sobre quem faz o quê — e quem paga o quê — nas Jornadas Mundiais da Juventude, que são no próximo ano e que trarão o Papa Francisco a Portugal, noticia o Expresso. Caso o Executivo e a autarquia não cheguem a acordo, é possível que algumas atividades do evento sejam deslocadas para Cascais e Vila Franca de Xira.

O rascunho de um memorando a que o Expresso teve acesso comprova que a autarquia de Carlos Moedas se responsabilizou, por exemplo, pela instalação da iluminação, água e casas de banho, a criação de um “espaço para alimentação de VIP e bispos” e de “torres multimédia (imagem e som), que permitam a todos os peregrinos acompanhar as cerimónias em qualquer lugar do recinto e nas zonas circundantes”.

Além disso, e segundo a mesma fonte, a Câmara de Lisboa assumia a escolha dos espaços e a preparação de todas as infraestruturas necessárias para os eventos — incluindo os palcos das Jornadas. A proposta foi enviada pelo gabinete de Laurinda Alves para as outras autarquias e todas as entidades envolvidas no evento, incluindo a Câmara de Loures, o Comité Organizador Local do Patriarcado de Lisboa e o grupo de projeto do Governo.

Só que a autarquia lisboeta ainda não assinou o seu próprio memorando, explica o Expresso, e Carlos Moedas até já pediu “ajuda” ao Executivo em algumas das tarefas a que se tinha proposto anteriormente. O próprio presidente da Câmara disse numa reunião pública esta semana que “agora chegamos à parte operacional, de quem põe as casas de banho, quem limpa o terreno, quem faz o quê”. E atirou a bola para o Governo: “Tem de ser parte da solução. A Câmara Municipal de Lisboa não é promotora do evento”.

O ex-vereador em Lisboa que coordena o projeto do Executivo, José Sá Fernandes, admitiu ao Expresso que há “alguma apreensão” na organização das Jornadas Mundiais da Juventude. Segundo ele, “falta a Câmara dizer que faz tudo aquilo com que se comprometeu“; ou então avisar que não vai fazer “para arranjarmos uma solução”.