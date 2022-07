Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os mísseis HIMARS terão, de acordo com o Grid News, atingido mais de 30 alvos russos nas linhas russas que combatem na Ucrânia. Têm sido fornecidos à Ucrânia pelo Ocidente, em particular pelos Estados Unidos, e tem sido noticiado, nomeadamente pelo Kyiv Independent, que através destes mísseis a Ucrânia tem conseguido atacar alguns alvos na logística russa nos territórios ocupados.

O Kyiv Independent escreve que primeiro os himars começaram a ser usados contra pontes, pontos de transporte russos e infraestruturas aeroportuárias controladas pela Rússia. Mas agora a Ucrânia tem direcionado estes mísseis como defesa anti-aérea e terá mesmo estado na origem do abatimento de dois caçar russos pela própria força russa que tentava intercetar os mísseis.

O que parece ser uma operação com os mísseis bem sucedida levou já à criação de uma música como homenagem. Taras Borovok, um soldado ucraniano que já antes tinha feito uma música sobre o drone turco bavraktar, lançou agora nova canção como tributo aos himars. “Olá-Marte [hi-mars]. O nosso aliado de confiança da América está aqui. Você quer conhecê-lo?”, canta a música.

A tecnologia “High Mobility Artillery Rocket System” (conhecida pelo acrónimo HIMARS) foi fornecida à Ucrânia pelo ocidente, em grande parte pelos Estados Unidos da América. Estes mísseis são guiados por GPS e têm um alcance duas vezes superior aos que eram fornecidos anteriormente. Possuem um alcance de até 80 quilómetros e têm seis tubos pré-carregados com mísseis teleguiados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Ucrânia tem pedido mais mísseis HIMARS. Atualmente terá entre 8 e 12 HIMARS nos campos de batalha. Tendo sido anunciado na sexta-feira que iriam ser entregues mais quatro equipamentos, para um total de 16. Da Ucrânia chega a informação de que o número que pretendem como sendo o ideal era à volta de uma centena, segundo o Washington Post.

Para tentar combater estas armas a Rússia estará a aumentar a utilização dos drones kamikaze. Segundo o El Confidencial, estes instrumentos, que têm vários modelos, são vistos como tendo uma vantagem crítica face às armas tradicionais, podendo voar durante várias horas.

Os kamikaze cobrem várias áreas, juntamente com outros drones, e, quando avistam um alvo, atacam-no, precisando apenas que um operador o determine. Foi desta forma que os russos terão destruído um camião de artilharia ucraniana, de acordo com um vídeo publicado no Twitter.

#Ukraine: A Ukrainian transport truck, which was towing a howitzer, was destroyed by a Russian ZALA Lancet loitering munition. pic.twitter.com/ZII2KsOKm1 — ???????? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 22, 2022

Citado pelo El Confidencial, o especialista Samuel Bendett disse que, recentemente, “o ministro da Defesa russo afirmou que o principal objetivo russo, neste momento, é eliminar a artilharia de longo alcance e os mísseis da Ucrânia”. Para conseguir isso, diz Bendett, os russos recorrem aos drones kamikaze.