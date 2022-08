Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O consumo de energia elétrica em Portugal aumentou 7,2% no mês de julho, face ao mesmo mês do ano passado, puxado pelas temperaturas acima dos valores normais. Segundo a REN (Redes Energéticas Nacionais), no dia 13, uma quarta-feira, registou-se mesmo o consumo diário mais elevado de sempre em Portugal em período de verão, 163,5 GWh, ultrapassando o anterior máximo, registado em 2010. O 13 de julho foi considerado o quinto dia mais quente de sempre com temperaturas de 46.3 °C e 46.2 °C registadas nas estações da Lousã e Santarém.

Com correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis o crescimento homólogo mensal foi de 4,9%.

Nos primeiros sete meses do ano, o consumo cresceu, face ao mesmo período do ano anterior, 3,5%, ou 3,3% com correção da temperatura e dias úteis.

A produção a gás natural abasteceu 32% do consumo enquanto os restantes 22% corresponderem a energia importada. Para além da queda acentuada da geração hídrica por causa da seca, também o regime eólico tem estado mais abaixo dos valores médios. Em sentido contrário, evoluiu a produção fotovoltaica.