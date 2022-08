Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

“Embora possa ser um pequeno passo para um homem, é um salto gigantesco para o rebanho.” Não, não é engano. A semelhança com a famosa frase de Neil Armstrong, o primeiro ser humano a pisar a superfície lunar, há 53 anos, é propositada: “Um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade”.

Este é um momento emocionante para o Shaun e para nós na ESA. Estamos ‘lanosamente’ muito contentes por ele ter sido selecionado para a missão e compreendemos que, embora possa ser um pequeno passo para um humano, é um salto gigantesco para o rebanho [lambkind]”, disse David Parker, diretor para a Exploração Humana e Robótica da ESA.

Aqui, será uma pequena ovelha — um boneco, na verdade — a representar todos os indivíduos do seu grupo. Mas não uma qualquer. A Ovelha Choné (Shaun the Sheep, em inglês) foi o primeiro “astronauta” escolhido pela Agência Espacial Europeia (ESA) para integrar a missão Artemis I que deverá ser lançada no final do mês de agosto (dia 29) ou, no limite, no início de setembro (a 2 ou 5).

As três missões Artemis planeadas até 2025 têm como objetivo levar o homem de volta à Lua: Artemis I será uma missão não-tripulada com um viajante lanudo; Artemis II vai levar astronautas humanos, mas sem pousar no satélite natural da Terra; e, se tudo correr bem, Artemis III levará astronautas para seguirem as pegadas de Neil Armstrong e outros da sua geração.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

From Mossy Bottom Farm to the Moon and beyond…Shaun is getting ready to go on a journey like no other! Watch this space for an exciting announcement coming very soon…#ForwardToTheMoon pic.twitter.com/h8bq5zRTm1 — Shaun the Sheep (@shaunthesheep) July 29, 2022

A Ovelha Choné não vai ser lançada no espaço ao acaso: está a treinar para ser astronauta e a familiarizar-se com nave espacial Orion, da agência espacial americana (NASA), e com o módulo europeu desde 2020. Ao longo deste período, Shaun viajou para vários locais na Europa e nos Estados Unidos para conhecer os diferentes aspetos da missão.

Já antes disso a Ovelha Choné tinha feito um voo parabólico no avião Airbus ‘Zero G’ A310 que simula a sensação de falta de peso que se experimenta no espaço, como preparação para o filme “A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon” de 2019 (“A Ovelha Choné, o Filme: A Quinta Contra-Ataca”, em Portugal).

Em relação à fama, não será um problema: apareceu pela primeira vez em 1995, no filme de Wallace e Gromit “A Tosquiadela”, e há 15 anos que tem a sua própria série na televisão. Depois disso, já foi protagonista de dois filmes com o seu nome.

.@esa has announced the first ‘astronaut’ to fly on its Artemis I mission to the Moon is…Shaun! Shaun’s voyage on the Orion spacecraft will take him further than any human – or sheep – has ever travelled! Read more here: https://t.co/2mkLJFxJob #ForwardToTheMoon #ExploreFarther pic.twitter.com/A6OVAGZrUx — Shaun the Sheep (@shaunthesheep) August 2, 2022

Voltar à Lua para chegar a Marte

Na mitologia grega, Apolo e Artémis eram irmãos gémeos — ele mais ligado aos céus e ao Sol e ela mais ligada à Lua. Na era moderna, deram nome às missões (e ambições) de levar o homem ao satélite natural da Terra. O programa Apollo da NASA entre 1961 e 1972 com o objetivo específico de colocar o homem na Lua. As missões Artemis querem não só levar astronautas à Lua, mas conseguir mantê-los por lá para mais do que uma simples caminhada, umas quantas fotografias ou experiências curtas.

As primeiras seis missões da nave Apollo foram não-tripuladas — tal como a Artemis I que levará consigo a Ovelha Choné —, o que quer dizer que não tinham astronautas a bordo e era comandada a partir da Terra. As restantes 11 missões foram tripuladas — tal como o serão Artemis II e III —, mas apenas seis pousaram na superfície lunar — missão que está destinada à Artemis III.

As missões Artemis distinguem-se, no entanto, claramente do programa Apollo, porque o objetivo é preparar a viagem do homem até Marte: por um lado, criando condições para o homem sobreviver na Lua; por outro, testando as viagens além dos limites da órbita lunar.