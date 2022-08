Acidente grave no último dia do Rali da Madeira. Menina de 12 anos foi atropelada e o seu estado é grave

A vítima é uma menina de 12 anos que atravessou uma estrada que fazia parte do percurso do Rali, na zona da Encumeada, quando foi violentamente colhida pelo carro da equipa do piloto Miguel Gouveia.