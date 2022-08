Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Frenkie de Jong chegou ao Barcelona no verão de 2019, depois de ter sido um dos elementos mais importantes do Ajax de Erik ten Hag que surpreendeu a Europa ao chegar às meias-finais da Liga dos Campeões. Jogou com Messi, foi o equilíbrio do meio-campo na era pós-Messi e nunca tremeu enquanto o clube mudava de presidente, de treinador e de projeto. Nos últimos meses, foi continuamente associado a uma saída para o Manchester United — até porque, segundo as notícias desta segunda-feira, a relação com os catalães está cada vez mais tensa.

De acordo com o The Athletic, a direção do Barcelona ameaçou De Jong com a invalidação do seu contrato, assim como com um processo judicial, alegando que o vínculo que o neerlandês assinou é ilegal. A ideia dos catalães, segundo a notícia, era anular o contrato que o médio de 25 anos assinou em outubro de 2020, quando o presidente do clube ainda era Josep Maria Bartomeu, onde prolongou a ligação até 2026 e aceitou um corte salarial nas temporadas 2020/21 e 2021/22. Na altura, este acordo — que também aconteceu com Ter Stegen, Piqué e Lenglet — pretendia baixar a folha salarial do Barcelona num cenário pós-pandemia.

Ora, através de uma carta enviada a De Jong durante o mês de julho, a direção agora liderada por Joan Laporta considerou que os termos da renovação são ilegais e que o processo de término do vínculo poderia mesmo ser levado para os tribunais. Na carta, o Barcelona dava ainda ao jogador a opção de um “pacto amigável” em que o neerlandês regressava voluntariamente às condições do contrato original que assinou em 2019, quando saiu do Ajax, e ainda recuperava os valores de que abdicou em 2020/21 e 2021/22, cerca de 33,5 milhões de euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A carta chegou aos representantes de Frenkie de Jong no passado dia 15 de julho — curiosamente, segundo indica o The Athletic, um dia depois de o médio recusar a primeira oferta que o Manchester United colocou e que o Barcelona lhe apresentou. De acordo com a notícia, os advogados do jogador não escondem o mal-estar com a atitude da direção de Joan Laporta e consideram-se pressionados para deixar o clube rumo ao destino que os próprios catalães decidam. Assim, exigem exercer o direito de De Jong de ficar no Barcelona, até porque tem contrato e porque é isso que o neerlandês prefere, ou de, num cenário de saída, ser o próprio médio a decidir o próprio futuro.

Em reação à notícia, os representantes da antiga direção do Barcelona garantem que os termos da renovação de 2020 são legais e foram aprovados por toda a estrutura do clube, recordando que o contrato de De Jong não foi assunto na auditoria forense encomendada por Joan Laporta quando chegou à liderança. Nos Países Baixos, o Sindicato dos Jogadores garante que o episódio pode ser considerado “extorsão” e já encaminhou o caso para a FIFPro, o sindicato mundial de jogadores de futebol, que está a “monitorizar” a situação.