As faturas elétricas que chegarem às entidades públicas têm de incluir informação sobre o benefício líquido que resulta da aplicação do teto ibérico ao preço do gás natural. Esta é uma condição para a sua validação e pagamento, de acordo com um despacho publicado esta terça-feira que estabelece as regras da verificação imposta pelo primeiro-ministro às faturas emitidas pela Endesa, na sequência da polémica sobre o aumento do preço da eletricidade. O processo começa nos gestores dos contratos das próprias entidades públicas e só em caso de desconformidades nas faturas, após uma análise a efetuar pela ENSE (Entidade Nacional do Setor Energético), é que vai ao secretário de Estado da Energia.

O despacho assinado por João Galamba, não visa especificamente a Endesa, mas sim os contratos assinados com todos os fornecedores ao abrigo do acordo quadro de compra centralizada de energia promovido pela ESPAP (Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública). De acordo com informação prestada ao Observador, para este ano foram selecionados dois fornecedores de eletricidade às entidades públicas abrangidas pelo referido acordo: a Endesa e a Galp que têm contrato para abastecer mais de 500 serviços do Estado.

