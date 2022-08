Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Morreu esta quarta-feira aos 63 anos o antigo futebolista português Fernando Chalana, anunciou o Benfica em comunicado publicado na internet.

“Fernando Chalana, o nosso Pequeno Genial, faleceu, aos 63 anos, na madrugada desta quarta-feira, 10 de agosto”, lê-se no comunicado.

Fernando Chalana, o nosso Pequeno Genial, faleceu, aos 63 anos, na madrugada desta quarta-feira, 10 de agosto. pic.twitter.com/uWUGZzgWVe — SL Benfica (@SLBenfica) August 10, 2022

“Um dos grandes e eternos nomes da Mística do Sport Lisboa e Benfica, ingressou no Clube aos 15 anos e representou-o, primeiro como jogador, durante 13 épocas (1974-1984 e 1987-1990), e depois, durante largos anos, como elemento técnico ligado ao futebol”, descreve o clube encarnado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Natural do Barreiro, onde nasceu no dia 10 de fevereiro de 1959, Fernando Chalana vestiu oficialmente o Manto Sagrado pela primeira vez no dia 7 de março de 1976, com apenas 17 anos e 25 dias. Até àquela data, nunca ninguém tão jovem havia atuado na 1.ª Divisão portuguesa.”

Além de símbolo do Benfica, Fernando Chalana foi também um símbolo da Seleção Nacional.

Em 2019, quando Chalana comemorou 60 anos, o Observador publicou um extenso perfil sobre o antigo futebolista, visto pelos olhos dos seus colegas e dos rivais.

O “pequeno genial” é uma das formas como é descrito, não só pelo Benfica, clube que representou durante 13 temporadas, mas também de forma consensual pelos adeptos do futebol.

O pé esquerdo do avançado português carregou a seleção nacional no Campeonato da Europa em 1984, onde Portugal só caiu nas meias-finais. Ao todo, vestiu 27 vezes a camisola da equipa das quinas.

Nascido a 10 de fevereiro de 1959 no Barreiro, representando no início de carreira o clube da cidade, Fernando Chalana vestiu pela primeira vez a camisola do Benfica com 17 anos em 1976, tornando se o mais jovem de sempre a atuar na 1ª divisão portuguesa.

Em 1984 a transferência para o Bordéus, em França, permitiu ao Benfica concluir o famoso terceiro anel do antigo Estádio da Luz.

Em França, Chalana foi fustigado por lesões, tendo feito apenas 16 jogos em três anos. Regressou em 1987 aos encarnados, onde esteve mais três temporadas. Ainda antes de terminar a carreira representou o Belenenses e o Estrela da Amadora.

Depois de terminada a carreira, Fernando Chalana continuou ligado ao Benfica durante diversos anos, integrando equipas técnicas dos encarnados, tendo sido adjunto de Jesualdo Ferreira, Fernando Santos, José António Camacho e Quique Flores, e tendo assumido de forma interina o lugar de treinador principal por diversas vezes.

“O seu futebol inspirou jovens gerações”

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, reagiu à morte de Fernando Chalana numa mensagem publicada no Twitter.

“Fernando Chalana faleceu esta madrugada. Um dos jogadores mais geniais do futebol português deixou-nos aos 63 anos. O seu futebol inspirou jovens gerações e despertou paixões pela modalidade”, escreveu João Paulo Correia.

“Manifesto as mais profundas condolências à família, amigos e ao SL Benfica”, acrescentou.

Fernando Chalana faleceu esta madrugada. Um dos jogadores mais geniais do futebol português deixou-nos aos 63 anos. O seu futebol inspirou jovens gerações e despertou paixões pela modalidade.

Manifesto as mais profundas condolências à família, amigos e ao SL Benfica. pic.twitter.com/2mAqSHJ6ER — João Paulo Correia (@jpcorreia_sejd) August 10, 2022

“Uma grande figura do futebol português”

Jogador consensual na história do futebol português, Fernando Chalana está esta quarta-feira a ser homenageado também pelos rivais. “Uma grande figura do futebol português. Descansa em paz, Fernando Chalana”, escreveu o Sporting no Twitter.

Uma grande figura do futebol português. Descansa em paz, Fernando Chalana ???? pic.twitter.com/N7XI0OTfhu — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) August 10, 2022

A Seleção Nacional também deixou uma mensagem nas redes sociais para Chalana. “Até sempre, Pequeno Genial. Farás para sempre parte da nossa história, Fernando Chalana”, escreveu.