Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Freya, a famosa morsa de Oslo, conhecida por, desde meados de julho, apanhar banhos de sol no fiorde da capital norueguesa, foi abatida pelas autoridades deste país. Na base da decisão esteve a preocupação de que o animal representasse uma “contínua ameaça à segurança humana”, explicou este domingo, 14 de agosto, o diretor-geral das Pescas da Noruega.

O animal começou a tornar-se num problema de segurança pública depois de as pessoas ignorarem sucessivamente as regras de segurança, em particular, as ordens de distanciamento. “Através de observações no local na semana passada, ficou claro que o público desrespeitou a recomendação atual de manter uma distância clara da morsa. Portanto, concluiu a Direção, a possibilidade de danos potenciais às pessoas era alta e o bem-estar animal não estava a ser mantido”, explicou o diretor da Pesca da Noruega, Frank Bakke-Jensen, em comunicado, citado pelo jornal inglês The Guardian. “Analisámos cuidadosamente todas as soluções possíveis. Concluímos que não conseguimos garantir o bem-estar do animal por qualquer um dos meios disponíveis.”

Imagens partilhadas na semana passada pelo Ministério da Pesca mostram um grupo grande de pessoas, onde havia também crianças, muito próximo do animal. Pelos apelos repetidos, e incumprimento sucessivo das regras, as autoridades norueguesas já tinham considerado eutanasiar o animal. Freya chegou às margens de Oslo a 17 de julho e ficou conhecida por invadir embarcações (algumas das quais afundou) para dormir longas sestas e apanhar banhos de sol.

O animal, cujo nome era uma homenagem à deusa nórdica da beleza e do amor, já tinha sido visto a perseguir um pato e a atacar um cisne. De acordo com a imprensa local, as autoridades norueguesas já tinham isolado Freya numa zona balnear, depois de ter também perseguido uma mulher até à água.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em novembro de 2021, Freya foi vista a dormir uma sesta em cima de um submarino, no norte dos Países Baixos. Antes de chegar à Noruega, os especialistas estimam que tenha nadado ao longo das costas alemã e dinamarquesa, com paragens para descansar semelhantes à que decidiu fazer em cima do submarino holandês.

O animal foi eutanasiado este domingo, 14 de agosto. O seu corpo vai ser investigado por veterinários. As morsas são espécies protegidas que vivem normalmente mais a norte do Ártico.