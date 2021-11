Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em plena Cop26, quando os líderes políticos de todo o mundo se juntavam para debater as alterações climáticas, o aquecimento global e a subida das águas do mar, uma morsa foi vista a dormir uma sesta em cima de um submarino, no norte dos Países Baixos.

Segundo avançou o The Guardian no dia 3 deste mês, a morsa fêmea, que foi, entretanto, apelidada de Freya, foi identificada pelo especialista em animais marinhos, Jeroen Hoekendijk, no porto naval de Den Helder. Há 23 anos que nenhum animal desta espécie tinha sido avistado no país.

Esta espécie de mamíferos habitam a região do Ártico e incursões deste tipo até à Europa Central, embora não aconteçam regularmente, são já reincidentes.

Pensa-se que Freya tenha nadado ao longo das costas alemã e dinamarquesa, com paragens para descansar semelhantes à que decidiu fazer em cima do submarino holandês.

A Jeroen Hoekendijk não foi permitido entrar no submarino para fotografar o animal, mas foi-lhe dito que podia “andar sobre o submarino”, que, por coincidência, é um “Walrus-class submarine” (um submarino de “Classe Morsa”) – nome com o qual são identificados os modelos destas embarcações. A embarcação que serviu de ponto de descanso chama-se HNLMS Dolfijn (em holandês “HNLMS Golfinho”).

Na rede social Twitter o serviço de submarinos da marinha holandesa partilhou na rede social Twitter um vídeo de Freya a aninhar-se no casco da embarcação, e muitos utilizadores das redes sociais consideram tratar-se de uma forma de protesto da mãe natureza em relação às alterações climáticas. Isto porque, citado no jornal britânico, os “militares são grandes contribuidores para as emissões de carbono, pelo que a morsa está provavelmente a protestar pela justiça climática”.

Nu eerst een tukkie ????????#Freya#koninklijkemarine⚓️#onderzeedienst???????????? pic.twitter.com/75xDdy9kCi — Onderzeedienst Koninklijke Marine (@ozd_czsk) November 2, 2021

De acordo com a Mercopress, as morsas costumam apresentar presas e bigodes proeminentes, mas no caso de Freya, sendo estes ainda de tamanho reduzido, a “invasora” do submarino holandês é ainda uma jovem morsa.

O submarino entrou em funções em 1993, sendo o terceiro submarino de Classe Morsa, logo após o HNLMS Walrus (“HNLMS Morsa”) e o HNLMS Zeeleeuw (“HNLMS Leão Marinho”).