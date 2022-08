Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Donald Trump afirmou na rede social Truth Social que os agentes do FBI lhe roubaram três passaportes, um dos quais já tinha caducado, no dia em que a polícia de investigação fez buscas na mansão do ex-Presidente norte-americano em Mar-A-Lago.

Nas buscas do FBI em Mar-a-Lago, roubaram os meus três passaportes (um expirado), juntamente com tudo o resto. Trata-se de um ataque a um adversário político num nível nunca antes visto no nosso país. Terceiro Mundo”, acusou o antigo líder dos Estados Unidos.

De acordo com o Daily Mail, que se cruzou com a mensagem na rede social que o próprio Donald Trump criou após ter sido banido no Twitter e Facebook, o ex-Presidente deve ter dois passaporte: um azul, emitido para os cidadãos norte-americanos; um vermelho, de natureza diplomática, usado em viagens oficiais do governo, que Trump terá recebido quando esteve na Casa Branca.

A polícia federal (FBI) realizou buscas no resort de Donald Trump em Mar-a-Lago, Palm Beach, estado norte-americano da Florida, na segunda-feira passada. As autoridades recuperaram 11 documentos confidenciais da casa de Donald Trump, alguns dos quais ultrassecretos e de natureza sensível.

O mandato aponta que Trump está sob investigação por possíveis violações da Lei de Espionagem, alegada obstrução da justiça e destruição de registos do Governo federal. Nas 20 caixas com material retirado de Mar-a-Lago estão também informações que o ex-Presidente terá recolhido sobre Emmanuel Macron.