Com a pressão da crise inflacionista a fazer-se notar e um pacote de apoio a famílias e empresas prometido pelo Governo para setembro, o presidente do PS, Carlos César, vai aproveitando para deixar pistas — ou recados — para o Executivo. Desde logo, César continua convencido de que é mesmo preciso taxar as empresas que estão a ter mais lucros em tempos de inflação — especialmente as petrolíferas — e apostar com força em medidas de apoio para limitar os efeitos da crise.

Numa resposta enviada ao Observador, o presidente do PS diz acreditar, antevendo o pacote de medidas que o Governo irá apresentar, que “no mínimo” se “pode e deve” mobilizar o “dobro ou triplo dos fundos” afetos às medidas de apoio que lhe parecem necessárias (sem especificar quais) e que estas devem ser aplicadas a um universo mais amplo de destinatários.

Ao mesmo tempo, insiste, e independentemente do valor que daí se retirar, devem “taxar-se os lucros de grandes empresas, como as petrolíferas”. A mensagem chega na sequência de ter defendido este mês, na sua conta de Facebook, que as empresas com “lucros excessivos ou, no mínimo, excecionalmente elevados” deviam ser “objeto de uma colecta fiscal extraordinária”. E, desta vez alinhado com as reivindicações da esquerda, mas aparentemente também com Marcelo Rebelo de Sousa — que pediu “responsabilidade social” às empresas que mais lucram no contexto atual.

