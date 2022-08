Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O filho do antigo diretor da TVI Sérgio Figueiredo, Sérgio Ribeiro, diz que quem negociou com ele a parceria que levou a câmara de Lisboa a conceder um apoio de 350 mil euros a um evento organizado pela sua empresa foi um “vereador independente” e não Fernando Medina — autarca que tinha então sido contratado como comentador televisivo pelo seu pai. Numa carta aberta que enviou ao Observador este domingo, Sérgio Ribeiro revela que o evento vai voltar a realizar-se daqui a dois meses e conta com o apoio da autarquia agora liderada por Carlos Moedas — embora, sabe o Observador, não haja um valor de apoio financeiro definido.

O esclarecimento de Sérgio Ribeiro surge três dias depois de o semanário Novo ter noticiado que a câmara de Lisboa, liderada por Fernando Medina, concedeu um apoio à sua empresa para a realização de um evento na área da sustentabilidade chamado Planetiers World Gathering 2020. Este facto ganhou especial relevância numa semana em que Sérgio Figueiredo desistiu do cargo de consultor para o qual tinha sido nomeado pelo agora ministro das Finanças, Fernando Medina.

Sérgio Ribeiro tenta ainda demonstrar, na mesma carta aberta, que o apoio da câmara de Lisboa foi apenas uma pequena parte do custo total do evento. O filho de Sérgio Figueiredo (que lamenta ser “culpado de ser filho do meu pai”) diz que o projeto em causa custou três milhões de euros, que foram angariados entre investimento público e privado. Ou seja: o apoio da autarquia representou cerca de 12% do custo total do projeto. Houve outra entidade pública, o Turismo de Portugal, que deu um apoio maior, superior a um milhão de euros.

Para desvalorizar o apoio da autarquia, Sérgio Ribeiro elencou ainda outros parceiros do evento, como “a Comissão Europeia, o Centro de Informação Regional das Nações Unidas, organizações de grande reputação mundial em sustentabilidade ou o Alto Patrocínio do Presidente da República“.

