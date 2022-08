Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando ainda estava sob liderança de Fernando Medina, a Câmara Municipal de Lisboa concedeu a uma empresa do filho de Sérgio Figueiredo, Sérgio Jacob Ribeiro, um apoio de 350 mil euros.

O semanário Novo noticia esta sexta-feira que o apoio destinou-se à realização de um evento na área da sustentabilidade chamado Planetiers World Gathering 2020. Na altura, Fernando Medina era comentador na TVI24 a convite de Figueiredo. A TVI recebeu um valor “considerável” por ser media partner do evento, admitiu o antigo diretor de informação da estação televisiva ao mesmo jornal — sem revelar o montante em causa.

Desta forma, em 2020, a TVI deu relevância ao evento e à empresa que foi responsável pela sua organização: a Planetiers Eventos, Marketing e Comunicação detida pela Planetiers New Generation, que tem Sérgio Jacob Ribeiro como sócio-gerente com uma participação de 33,34%. O restante capital é detido por outros dois acionistas, com quotas do mesmo valor da do filho de Sérgio Figueiredo.

No início do mês de agosto foi notícia que Fernando Medina contratou Sérgio Figueiredo para uma função de consultoria do Ministério das Finanças. Nessa função, o antigo diretor de informação da TVI iria receber 5.832 euros brutos por mês.

A polémica que se seguiu à contratação levou Sérgio Figueiredo a renunciar ao cargo, algo que Fernando Medina lamentou “profundamente”, mas disse compreender “muito bem” as razões que motivaram a decisão.