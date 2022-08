Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Kim e Kourtney Kardashian, Sylvester Stallone, Kevin Hart, Dwyane Wade e a esposa Gabrielle Union são alguns dos dois mil moradores das regiões de San Fernando Valley e Hidden Hills, na Califórnia, que foram alertados sobre o consumo excessivo de água nas suas casas.

O aviso surge da empresa responsável pelos serviços de água daquela zona dos EUA — Las Virgenes Municipal Water District — que a partir do dia 1 de junho impôs restrições à utilização de água nas regas das casas.

No Twitter, a LVMWD escreveu, na altura, que “moradas que terminem nos números 0,2,4,6,8 só podem usar as regas às terças-feiras, moradas que terminem em 1,3,5,7,9 podem somente usar as regas às quintas-feiras — ambas durante 8 minutos”.

Effective June 1, 2022, once-a-week outdoor watering restrictions begin. Addresses ending in 0,2,4,6,8 can water on Tuesdays ONLY, addresses ending in 1,3,5,7,9 can water on Thursday ONLY – 8 minutes per station. More details can be found at https://t.co/Sps1ecvYNB pic.twitter.com/XmNFedQ7NO — Las Virgenes MWD (@LVMWD) May 25, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta medida de contenção surgiu num momento de seca severa. Esta agência já tinha declarado no fim de 2021 o estado de “emergência de seca”, o que culminou nas precauções tomadas em junho.

O jornal norte-americano Los Angeles Times revela que as irmãs Kardashian, Stallone e Kevin Hart terão usado cerca de 150% do seu orçamento mensal de água, pelo menos, quatro vezes desde o primeiro dia de junho. Agora, as casas das celebridades estão sujeitas à instalação de dispositivos que restrinjam o fluxo dos equipamentos de rega.

O advogado do protagonista dos filmes Rocky e Rambo saiu em defesa do seu cliente, acusando a empresa de “deturpar a situação em relação ao uso da água na propriedade do meu cliente“.

Existem mais de 500 árvores na propriedade, incluindo inúmeras árvores de frutas e pinheiros. Se não forem regadas corretamente, têm uma grande probabilidade de vir a morrer. Isso resultaria em danos irreversíveis nas árvores da propriedade do meu cliente e das propriedades vizinhas”, refere Marty Singer, advogado do ator de Hollywood

O ex-jogador de basquetebol, Dwyane Wade, e a esposa Gabrielle Union foram também avisados sobre o uso excessivo de água na sua propriedade, que justificaram com um problema na piscina: “Temos feito tudo o que podemos para solucionar a situação e continuaremos a fazer grandes esforços para resolver o problema”, pode ler-se num comunicado emitido pelo casal.