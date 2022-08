Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A utilização de máscara vai deixar de ser obrigatória nos transportes públicos, incluindo táxis, aviões e TVDE, anunciou esta quinta-feira à tarde a ministra da Saúde, após reunião do Conselho de Ministros.

De acordo com Marta Temido, a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal permitiu que o Governo pudesse finalmente pôr fim à exigência: “Atendendo à evolução favorável, e com uma tendência estável e controlada do número de casos e também à evolução científica de que vamos dispondo a cada momento, entendeu-se ser adequado dispensar a obrigatoriedade da utilização do uso de máscara ou viseiras”.

Nas farmácias de venda ao público a obrigatoriedade também cai. Mantém-se apenas nos estabelecimentos de saúde e nas estruturas residenciais para idosos, informou a ministra.

“Mantém-se a obrigatoriedade de utilização de máscaras em estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, face à particular exposição das pessoas que a eles recorrem, e nos estabelecimentos residenciais para idosos e estruturas semelhantes.”