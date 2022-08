Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

27 de agosto, uma deslocação a Southampton, sentado no banco do Manchester United e ainda sem saber exatamente onde é que vai jogar durante a temporada. Se a vida permitisse, por artifícios de cronologia ou truques de magia, recuar ou avançar no tempo, dificilmente Cristiano Ronaldo acreditaria na situação em que se encontrava este sábado. Ainda assim, em St. Mary’s, o capitão da Seleção Nacional voltava mesmo a ser suplente nos red devils.

Ainda assim, se a semana de Cristiano Ronaldo voltou a trazer rumores sobre um eventual regresso ao Sporting e se o internacional português será um dos protagonistas da janela de mercado que só fecha no final do mês, a semana do Manchester United acabou por ser bastante melhor. Depois das duas derrotas nas duas primeiras jornadas da Premier League, incluindo o descalabro frente ao Brentford, a equipa de Erik ten Hag mostrou o que de melhor pode fazer e derrotou o Liverpool em Old Trafford. Tudo num dia em que Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares, com o lateral a realizar uma exibição de luxo no confronto direto com Luis Díaz, e em que Ronaldo entrou já dentro dos últimos cinco minutos.

