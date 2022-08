Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quatro jogos, quatro vitórias. À quarta jornada, o Benfica venceu o P. Ferreira na Luz e manteve o registo totalmente vitorioso na Primeira Liga, subindo à liderança isolada com mais um ponto do que o Sp. Braga — a três do FC Porto e a oito do Sporting. Ainda assim, ao contrário do que possa parecer, não é assim tão raro. Até porque os encarnados ganham as primeiras quatro jornadas do Campeonato há três épocas consecutivas.

Contudo, e se olharmos também para as quatro vitórias nas eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões, o registo não deixa de ser obviamente positivo. A equipa de Roger Schmidt sofreu esta terça-feira os primeiros golos no Campeonato, ambos marcados por Koffi, e soube reagir no final da primeira parte a um momento que poderia tornar-se muito adverso face à estratégia apresentada pelos pacenses.

A título individual, David Neres marcou e voltou a ser crucial na movimentação ofensiva do Benfica, João Mário fez mais um golo e também assistiu, Rafa mantém-se a um nível exibicional alto e Enzo Fernández é o maestro de toda a equipa. A tudo isso acrescenta-se Gonçalo Ramos, que também voltou a marcar e já leva o melhor arranque pessoal dos últimos dois anos, chegando aos 20 golos pela equipa principal do Benfica.

⌚️Apito final: SLB 3-2 FCPF Há 3 épocas consecutivas que o ????Benfica tem um arranque 100% vitorioso nas 4 primeiras jornadas:

2020/21: +10 dif. golos

2021/22: +6 dif. golos

2022/23: +9 dif. golos pic.twitter.com/D551ftzMnw — playmakerstats (@playmaker_PT) August 30, 2022

Na zona de entrevistas rápidas, o avançado português explicou que este foi “um bom jogo”. “Praticámos um bom futebol e conseguimos os três pontos. Todos os jogos vão ser difíceis. Sinto-me bem com estas novas ideias. O mais importante é ganharmos e, com este calendário, não há tempo para parar”, atirou Ramos, que continua a ser o atacante preferencial para o treinador, principalmente depois da saída de Yaremchuk para o Club Brugge da Bélgica.

Já Roger Schmidt, também na flash interview, não deixou de ressalvar a “vitória importante” num “jogo difícil”. “Jogámos bem na primeira parte mas, sobretudo depois do intervalo, criámos muitas oportunidades. Quando não se mata o jogo tem de se lutar até ao final. O adversário acreditou e nós tivemos de lutar mas, no final, acho que merecemos ganhar. Foi um bom começo mas é apenas um bom começo. Na sexta-feira já temos outro jogo e depois temos o início da Liga dos Campeões. É um começo duro”, disse o treinador alemão, antecipando já a receção ao Vizela e também ao Maccabi Haifa.