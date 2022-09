Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chamam-lhe o “assassino de drones“. As forças ucranianas vão poder converter veículos terrestres em lança-mísseis, depois de receberem um sistema portátil, incluído no último pacote de ajuda fornecido pelos Estados Unidos e anunciado pelo presidente Joe Biden a 24 de agosto.

O lança-mísseis portátil chama-se Vehicle-Agnostic Modular Paletized ISR Rocket Equipment (VAMPIRE) e é proveniente do L3Harris, um fabricante de armas norte americano. Inclui um sistema que pode ser facilmente instalado por duas pessoas, no espaço de duas horas, na traseira de uma carrinha de caixa aberta — ou de qualquer veículo que o possibilite — sendo descrito como eficaz a atacar alvos terrestres e aéreos. “Instalação pode ser completada em duas horas e realizada por duas pessoas”, pode ler-se no site do fabricante.

Mas o mais provável é que os VAMPIRE sejam utilizados, sobretudo, para atingir sistemas aéreos não tripulados, muito utilizados pelas forças russas — daí a alcunha de “assassino de drones”. “É um sistema cinético que usa pequenos mísseis essencialmente para abater sistemas aéreos não tripulados do céu”, explicou Colin Kahl, subsecretário da Defesa dos Estados Unidos.

A 25 de agosto, Paul Swiergosz, porta-voz da L3Harris, disse à Insider que a empresa esperava receber nos dias seguintes o pedido formal do governo dos Estados Unidos, que especificaria quantas unidades VAMPIRE é que deveriam ser enviadas à Ucrânia. A empresa estima conseguir fazer a entrega num prazo de nove meses.

Até agora, os Estados Unidos têm estado a fornecer à Rússia, sobretudo, mísseis Stinger, que podem ser disparados por apenas uma pessoa. O sistema VAMPIRE é uma espécie de upgrade do anterior: com quatro canos, permite atingir múltiplos alvos sem ser necessário recarregar, sendo que consegue cobrir uma área maior e mais rapidamente, face à capacidade das tropas no terreno com mísseis de ombro.

“É uma capacidade significativa”, considerou Stacie Pettyjohn, do Center for a New American Security. “Ter um tipo de sistema tão modular e que pode ser instalado em qualquer tipo de veículo — portanto, muito móvel — e depois usá-lo para abater estes drones vai melhorar a sobrevivência das forças ucranianas”.

Os novos lançadores de mísseis vão permitir fazer frente ao massivo uso de drones por parte da Rússia, que tem apostado desde o início da invasão em missões de vigilância aérea, que posteriormente permitem lançar ataques de artilharia às forças ucranianas.