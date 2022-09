A realeza também regressa às aulas. Os príncipes de Cambridge estreiam-se numa nova escola

A família Cambridge acaba de se mudar para uma casa na propriedade no Castelo de Windsor, o que implicou uma mudança de escola para George, Charlotte e Louis.

O mês de setembro dita o regresso às aulas também para os membros da realeza. Esta quarta-feira os príncipes de Cambridge foram conhecer a sua nova escola e, acompanhados pelos pais, protagonizaram uma chegada em família a Lambrook School, perto do Castelo de Windsor.

William e Kate acompanharam George, Louis e Charlotte pela mão até à entrada da escola dos filhos, onde estava o diretor Jonathan Perry que cumprimentou todos os membros da família com um aperto de mão e os terá recebido com a frase “Bem-vindos altezas reais”. A família Cambridge participou numa receção para novos alunos e respetivas famílias que terá durado cerca de uma hora e meia, conta a Hola. Este encontro entre os novos membros é uma tradição anual deste colégio privado.

O príncipe William conduziu a família pelo percurso de 15 minutos que separa a sua nova casa, Adelaide Cottage, da escola. Para captar as imagens deste momento a família consentiu a presença de um jornalista, um fotógrafo e um repórter de imagem, enquanto um grupo de agentes de proteção real se manteve por perto, mas sem dar nas vistas, segundo relata o Times.

Os Cambridge mudaram-se recentemente para a Adelaide Cottage, uma casa a uma distância de alguns minutos a pé do Castelo de Windsor, onde a rainha Isabel II vive neste momento. A troca do Palácio de Kensington, no centro de Londres, para a propriedade de Windsor obrigou a uma mudança de escola dos membros mais jovens da família. Os bisnetos da rainha Isabel II, George, Charlotte e Louis, têm nove, sete e quatro anos, respetivamente.

No Mónaco esta semana também foi altura de regresso às aulas. O Palácio do Príncipe partilhou na sua conta de Instagram três fotografias a assinalar o início de mais um ano escolar para os príncipes Jacques e Gabriella, onde os podemos ver fardados e com as suas mochilas. Uma mostra os pequenos príncipes de costas e nas outras duas estão acompanhados pelos pais, os príncipes Alberto e Charlene do Mónaco