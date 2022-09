Malta foi palco de vários momentos felizes na vida da Rainha Isabel II – e os fãs mais atentos da série The Crown, na Netflix, sabem que várias cenas foram gravadas na ilha. Villa Guardamangia — a única mansão que a monarca deixou no estrangeiro — conta a história dos seus primeiros anos de casamento com o Duque de Edimburgo e vai ser transformada num museu.

Então príncipes, Isabel e Filipe passaram a lua de mel, em 1947, nesta mansão, nos arredores de Valletta, que se tornou a sua residência durante dois anos, de 1949 a 1951. A Villa Guardamangia é uma mansão com cerca de 1.500 metros quadrados, dois andares, dezoito quartos e amplos jardins, detalha o ABC.

A residência teria sido alugada por Louis Mountbatten, tio do príncipe Filipe, pela primeira vez em 1929. Mais tarde seria entregue aos noivos, que se casaram em 1947, cinco anos antes da coroação de Isabel II.

Em Malta, diz-se que a Rainha viveu “momentos inesquecíveis“, onde deu várias festas, piqueniques, passeios de barco e onde foi ao cabeleireiro pela primeira vez. A ABC descreve este período como “um dos mais felizes da vida da monarca” e diz que Isabel II terá visitado a mansão várias vezes — uma delas na celebração do seu 60º aniversário, em 2007.

Atualmente, o palacete — cuja construção remonta para meados do século XVIII — encontra-se em ruínas, de acordo com o blogue Malta Tourism: “Os quartos estão vazios, a pintura das paredes está a descascar, ervas daninhas cobrem os jardins, os tradicionais azulejos malteses desapareceram e o coreto dos antigos reis desmoronou”.

Segundo o ABC, o governo terá comprado a mansão em 2019 e, dois anos depois, a agência nacional que gere o património e museus da ilha, Heritage Malta, anunciou a sua restauração, que levará pelo menos cinco anos. Depois, o palacete abrirá ao público como um museu.

No primeiro andar da mansão, os visitantes poderão observar as divisões como estavam se apresentavam no tempo em que Isabel II e o Duque de Edimburgo lá viveram. Noutras alas, estão previstas exposições relacionadas com o Reino Unido e Malta.