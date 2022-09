A importância do jogo estava refletida em mais uma enchente no Olímpico e na própria classificação da Serie A, mas se dúvidas ainda existissem as mesmas ficavam por completo dissipadas à luz da preparação que a Roma fez à receção à Atalanta. Segundo o Corriere dello Sport, José Mourinho preferiu não fazer a habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo para que a equipa mantivesse o foco apenas na partida e pudesse estar apenas concentrada na estratégia para a partida com a formação de Bérgamo, que tem sido preparada “dentro de muros” no centro de treinos da equipa romana, em Trigoria.

Não era propriamente um encontro de carácter decisivo mas a possibilidade de subir ao pódio da Serie A (pelo menos) levava a outro tipo de cuidados. Numa época particularmente competitiva até ao momento e onde não existe nenhuma equipa que tenha especial vantagem em relação às restantes, a Roma, com 13 pontos, defrontava a Atalanta, líder com 14, tendo em vista também aquilo que poderia acontecer também em San Siro no AC Milan-Nápoles, os outros conjuntos que têm também 14 pontos. No limite, e em caso de empate em Milão, um triunfo podia mesmo valer o primeiro lugar à equipa de José Mourinho.

