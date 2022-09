O novo GranTurismo, o coupé de luxo da Maserati, está a tornar-se cada vez mais apetecível para quem procure um veículo deste segmento. A versão mais possante será a eléctrica, batendo folgadamente os concorrentes alemães e ultrapassando mesmo os modelos da Ferrari e Lamborghini que, não sendo adversários directos, enchem o olho aos amantes de desportivos. Mas sabe-se agora que o GranTurismo não vai esquecer os que preferem motores a combustão, uma vez que a marca italiana vai propor uma versão com o V6 biturbo do MC20.

O MC20 é um coupé que não deixa ninguém indiferente, muito baixo e largo, com apenas dois lugares para deixar espaço para colocar o motor em posição central. Parecendo um Ferrari com emblema da Maserati, monta um motor 3.0 V6 biturbo, denominado internamente Nettuno, capaz de fornecer 630 cv às 7500 rpm e um binário de 730 Nm de forma constante entre as 3000 e as 5500 rpm. Graças ao reduzido peso do MC20 (1150 kg), fruto de um chassi em fibra de carbono, este coupé de dois lugares é capaz de atingir 325 km/h e os 100 km/h ao fim de apenas 2,9 segundos.

Sabe-se agora que este mesmo 3.0 V6 biturbo, provavelmente com ligeiramente menos potência, equipará a versão mais possante da nova geração do GranTurismo a combustão. Como é substancialmente mais pesado do que o MC20 (acima de 1850 kg), o novo coupé GranTurismo de quatro lugares ficará abaixo dos 325 km/h e acima da fasquia 0-100 km/h em 2,9 segundos, mas continuará a ser um dos mais rápidos coupés desportivos de quatro lugares do mercado.

Contudo, o líder da gama GranTurismo, no que respeita à potência e capacidade de aceleração, será o Folgore, a versão eléctrica. Ainda não são conhecidos todos os dados técnicos do GranTurismo a bateria, mas tudo aponta para que esta possua pelo menos 100 kWh de capacidade, para assegurar uma autonomia de 500 km. Mais importante para os potenciais clientes será o facto de o Folgore anunciar 305 km/h e ser capaz de passar pelos 100 km/h ao fim de menos de 3 segundos.