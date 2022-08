Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi longe de Modena, sede da Maserati, que o novo GranTurismo Folgore foi apanhado pelas câmaras completamente despido de camuflagem, deixando ver aquilo que se pode esperar do superdesportivo eléctrico que a marca de luxo italiana tem vindo a desenvolver e que, a avaliar pelo tempo e pelo lugar do “descuido”, estará prestes a ser revelado ao público.

A unidade em causa foi “caçada” do outro lado do Atlântico, mais precisamente nas imediações de Pebble Beach, na Califórnia, Estados Unidos da América, e não será certamente coincidência o facto de, nesta altura, para aí convergir o típico cliente da Maserati para assistir e/ou participar no habitual desfile de pérolas sobre rodas que anima a Monterey Car Week, evento anual em Carmel-by-the-Sea que se encontra a decorrer desde o passado dia 12 até ao próximo dia 21 de Agosto.

Exibindo poucas diferenças face ao modelo a combustão, excepção feita para o pára-choques da frente ligeiramente diferente e para a ausência de tubos de escape, o protótipo de pré-produção do GranTurismo Folgore que se deixou fotografar posava, curiosamente, ao lado de um Tesla Model 3 numa estação de carga. Sendo que, neste ponto e de acordo com aquilo que já é sabido, o coupé eléctrico italiano vai esgrimir um trunfo de peso: nem mais nem menos que um sistema a 800V que lhe permitirá recarregar a bateria em questão de minutos, tecnologia que até agora é apenas fornecida pela Rimac. Porém, o logótipo do tridente não figura entre a lista de clientes no site dos croatas.

Sem estreia oficialmente agendada, por enquanto, a nova geração do coupé de duas portas e quatro lugares é esperada ainda este ano, para que o lançamento nos diferentes mercados ocorra em 2023, com a produção a ser assegurada pela fábrica da Stellantis em Mirafiori (Turim), de onde saem actualmente o Maserati Levante e o Fiat 500e. A avaliar pelo despudor com que o protótipo do Folgore foi flagrado a carregar, somos levados a crer que a sua apresentação estará iminente e que os convidados da marca (e potenciais clientes) já terão tido oportunidade de ver e testar com que fulgor a Maserati cumpre a promessa de incorporar na variante a bateria do GranTurismo “as soluções técnicas, o desempenho, o conforto e a elegância característicos na marca”.

Com muitos detalhes ainda por desvendar, sabe-se para já que o Folgore vai conviver com versões a combustão, pois a nova geração do GranTurismo ainda manterá mecânicas alimentadas a combustíveis fósseis. Contudo, a versão puramente eléctrica do desportivo italiano sobressairá pela potência. Isto porque montará dois ou três motores eléctricos, a passar em conjunto 1200 cv às quatro rodas, potência que elevará a Maserati para um patamar onde as respeitadas compatriotas Ferrari e Lamborghini ainda não estão. O construtor antecipa prestações emocionantes: 0-100 km/h em menos de 3 segundos e 305 km/h de velocidade máxima. Quanto à bateria, deverá ter pelo menos 100 kWh de capacidade, para assegurar uma autonomia na casa dos 500 km. Promete!