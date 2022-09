Justin Trudeau foi acusado de falta de respeito e decoro nas redes sociais após ter surgido um vídeo que o mostra sentado em cima do piano de um hotel em Londres a cantar a “Bohemian Rhapsody”.

As imagens foram gravadas este sábado, dois dias antes do funeral de Isabel II, no Corinthia, o hotel de cinco estrelas no centro de Londres onde a comitiva canadiana ficou instalada. Estas mostram o primeiro-ministro do Canadá sentado em cima de um piano de cauda enquanto canta o famoso tema dos Queen.

PM at the Savoy in London last night singing a little Queen….for the Queen… pic.twitter.com/yyCxIRAbJl — Brian Lilley (@brianlilley) September 19, 2022

De acordo com um comunicado emitido pelo gabinete de Trudeau, citado pelo The Telegraph, o episódio aconteceu após o jantar de sábado, quando alguns membros da delegação canadiana se juntaram no lobby do hotel.

“Gregory Charles, um reconhecido músico do Quebec e galardoado com a Ordem do Canadá, tocou piano no lobby do hotel, o que levou a que alguns membros da delegação, incluindo o primeiro-ministro, se lhe juntassem”, refere a mesma nota, que acrescenta que “ao longo dos últimos dez dias o primeiro-ministro participou em várias atividades para prestar homenagem à Rainha e, hoje, toda a delegação participou no funeral de Estado”.

Nas redes sociais, vários utilizadores reagiram ao vídeo, acusando o primeiro-ministro canadiano de protagonizar um momento embaraçoso e de falta de decoro num momento em que o Reino Unido atravessava um momento de luto. Outros tentaram desvalorizar o momento, questionando porque é que Trudeau não podia ter um momento de descontração.

A comitiva canadiana que esteve presente no funeral de Isabel II era composta por 18 pessoas, incluindo o nadador olímpico Mark Tewksbury e a atriz Sandra Oh.