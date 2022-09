Não será uma surpresa, mas é a confirmação definitiva do motivo que levou à morte da Rainha de Inglaterra no passado dia 8 deste mês. Esta quinta-feira, 29 de setembro, a imprensa britânica teve acesso à certidão de óbito da Rainha Isabel II e, segundo o documento avançado pela Sky News, a causa foi “idade avançada” (“old age”, no inglês original).

Paul Lowe, diretor do Instituto dos Registos e Notariado da Escócia, confirmou que a morte da monarca foi registada oficialmente a 16 de setembro no concelho escocês de Aberdeenshire. No documento, pode ler-se que a Sua Majestade, a Rainha Elizabeth Alexandra Mary Windsor, nascida a 21 de abril de 1926, morreu aos 96 anos em Balmoral a 8 de setembro de 2022.

O documento inclui detalhes como a hora de morte, 15h10, a morada exata do Castelo de Balmoral e o estado civil de Isabel II no momento em que morreu (“viúva”).