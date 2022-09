A Lamborghini apresentou aquele que passará a ser o modelo de acesso à gama Urus, o novo Urus S, que nos mercados europeus vai ser comercializado por valores a partir de 195.538€, antes de impostos.

A casa de Sant’Agata Bolognese aproveitou o restyling do seu super SUV para igualar a potência do Urus Performante. Assim, a potência salta dos anteriores 650 cv para nada menos que 666 cv, o que permite ao Urus S reivindicar uma relação peso/potência de 3,3 kg/cv e anunciar 0-100 km/h em 3,5 segundos, sprint que o seu companheiro de gama, o Urus Performante, cumpre em 3,3 segundos por ser um pouco mais leve. Mas a realidade é que acaba por ser melhor que os 3,6 segundos do modelo que vem substituir. Os 0-200 km/h ficam para trás ao fim de 12,5 segundos e, depois, o condutor pode continuar a puxar pelo V8 biturbo de 4,0 litros, que passa a debitar 850 Nm entre as 2300 e as 6000 rpm, para levar o velocímetro do Urus S até aos 305 km/h. Na velocidade de ponta, não há qualquer alteração face ao Urus original.

De resto, mantêm-se todos os atributos já conhecidos do Urus, da suspensão adaptativa (aqui mais virada para o conforto) aos quatro modos de condução (Strada, Sport, Corsa e Ego), passando pelos três programas para adaptar o SUV às exigências do fora de estrada (Terra, Neve e Sabbia). Segundo a marca, o sistema de escape foi reajustado, proporcionando uma “sonoridade mais distintiva no arranque e uma nota mais acentuada em cada modo de condução”.

Apesar de ser a versão mais "barata", o Urus S é simplesmente luxuoso 8 fotos

Por fora, as diferenças do S face ao primeiro Urus recaem no pára-choques dianteiro, que integra de série uma protecção inferior em aço inoxidável, pintada de preto em harmonia com as linhas da grelha. Novo é também o capot em fibra de carbono com entradas de ar em preto mate, solução que opcionalmente se presta a outro acabamento. A traseira recebe igualmente um pára-choques distinto, com a secção inferior a surgir também em preto mate, para colocar em evidência as ponteiras de escape, em aço escovado, que exibem um novo desenho.

Como o reputado construtor italiano faz questão de salientar, esta renovação do Urus traz consigo “um aumento significativo das opções”, seja na paleta de cores, na diversidade de acabamentos, nos packs e até nas jantes. Neste concreto, o Urus S sai de fábrica sempre com jantes de 21 polegadas mas, em alternativa, o cliente pode preferir desembolsar um pouco mais e “calçá-lo” com umas jantes de 22” com acabamento em titânio mate e diamantado polido. Ou, ainda, optar por jantes de 23” em bronze ou diamantadas polidas… Não há limites e, se existirem, basta recorrer aos serviços da Ad Personam, que se encarregará de personalizar o Urus S à vontade do freguês. Certo mesmo é que quem quiser o tejadilho em fibra de carbono visível, por exemplo, nem precisará de se dar a tanto trabalho. Basta seleccionar esse item na lista de opcionais, quando configurar o seu super SUV.

Para decorar o interior, há novas propostas em termos de cores e de acabamentos, incluindo soluções já disponíveis no Urus Performante, como é o caso dos revestimentos a duas cores Sportivo e Sophisticated. Em matéria de conectividade, o Urus S oferece navegação conectada e uma série de serviços que permitem o acesso remoto ao veículo, seja a partir de um smartphone ou de um smartwatch.