Karl Lagerfeld será o tema da próxima grande exposição de moda no Museu Metropolitan de Nova Iorque. A mostra dedicada ao famoso designer alemão que morreu em 2019 será organizada pelo Costume Institute, o departamento de moda do museu, e terá como festa de abertura a famosa Met Gala de 2023, que já tem data marcada para 1 de maio. Os anúncios foram feitos pelo museu, em comunicado.

A exposição “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” (Karl Lagerfeld: Uma Linha de Beleza) irá explorar “a linguagem estilística do designer através dos temas estéticos que percorreram a sua carreira de 65 anos”, pode ler-se no comunicado do museu. Para tal vão estar expostas cerca de 150 peças que traçam o percurso criativo de Lagerfeld enquanto diretor criativo das marcas Chloé, Fendi, Chanel e Karl Lagerfeld, bem como nas casas Balmain e Patou, e contará também com ilustrações.

Karl Lagerfeld, que morreu aos 85 anos em fevereiro de 2019, foi uma das mais destacadas figuras da moda no século XX e início de XXI, com uma influência criativa que ultrapassou as fronteiras da moda e tornou numa figura da cultura popular. Em foco vai estar, tanto a metodologia de trabalho de Lagerfeld, como os seus temas estéticos recorrentes desde a década de 1950 até à sua última coleção em 2019. Tendo por base uma teoria da “linha da beleza” explorada pelo artista William Hogarth, a mostra vai ser definida por duas linhas, a “linha direta” e a “linha serpenteada”. A primeira conduzirá os visitantes pela tendência modernista do designer e a segunda pelas suas tendências historicistas. A fechar haverá ainda uma “linha satírica” dedicada ao apurado sentido irónico e divertido de Lagerfeld.

Every design starts with a sketch.✨ Coming May 2023—explore the artistic methodology and stylistic vocabulary of Karl Lagerfeld's designs in “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” at The Met’s #CostumeInstitute. pic.twitter.com/8KpP591WGn — The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) September 30, 2022

A exposição abrirá ao público a 5 de maio e ficará patente até 16 de julho de 2023. A Met Gala é a festa que marca a abertura da grande exposição de moda anual do Costume Institute, o departamento de moda do Museu Metropolitan, e tem o objetivo de angariar fundos para o departamento.

A Met Gala 2023 também já tem data marcada para o dia 1 de maio. A exposição vai ter lugar no edifício principal do Museu Metropolitan, na 5ª Avenida, em Nova Iorque. Em 2022 a Met Gala havia regressado ao seu modelo pré-pandemia em grande, com uma exposição dedicada àmoda americana e uma passadeira vermelha rendida ao tema “Gilded Age”.

“Karl Lagerfeld foi uma das mais cativantes, prolíficas e reconhecíveis na moda e na cultura, conhecido muito pelos seus designs extraordinários e incansável criatividade, assim como pela sua lendária persona. Esta exposição imersiva vai mostrar a sua singular prática artística, convidando o público a experienciar uma parte essencial da imaginação sem limites e paixão pela inovação de Lagerfeld”, afirmou Max Hollein, diretor do Museu Metropolitan.

A exposição terá o apoio da Chanel e da Fendi, duas das marcas para onde o designer mais criou ao longo da sua carreira, assim como da própria marca do designer, Karl Lagerfeld, e do grupo de media Condé Nast.