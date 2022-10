Mais do que uma derrota, a primeira na Liga dos Campeões, o desaire do Sporting contra o Marselha a meio da semana foi um trauma. Entre o golo marcado no primeiro minuto que de nada valeu, o erro de Adán no empate dos franceses e a expulsão do guarda-redes por uma atitude incompreensível, os leões tiveram uma noite para esquecer e mais uma partida em que tudo o que poderia ter corrido mal correu pior ainda.

Era neste contexto que a equipa de Rúben Amorim defrontava este sábado o Santa Clara nos Açores, escassos dias depois da visita ao Marselha e escassos dias antes da receção ao mesmo Marselha. Num dia em que Benfica e FC Porto também entravam em campo, o Sporting precisava de vencer num terreno onde perdeu na época passada para não perder ainda mais o comboio dos principais rivais — e não alargar uma distância que, em relação à liderança dos encarnados, chega já aos nove pontos.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Santa Clara-Sporting, 1-2 9.ª jornada da Primeira Liga Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto) Santa Clara: Gabriel Batista, Sagna (Stevanovic, 76′), Paulo Eduardo, Pedro Bicalho, Matheus Araújo (Allano, 64′), Victor Bobsin (Andrézinho, 64′), Anderson Carvalho, Adriano Firmino, Gabriel Silva, Ricardinho, João Lima (Tagawa, 45′) Suplentes não utilizados: Ricardo Fernandes, Rodrigo Valente, Bruno Almeida, Stevanovic, Rildo Filho, Matheus Babi Treinador: Mário Silva Sporting: Adán, Jeremiah St. Juste (Gonçalo Inácio, 51′), Coates, Matheus Reis, Ricardo Esgaio, Morita (Alexandropoulos, 73′), Manuel Ugarte, Nuno Santos, Marcus Edwards (Rochinha, 73′), Paulinho (Trincão, 66′), Pedro Gonçalves Suplentes não utilizados: Franco Israel, Alexandropoulos, Rochinha, Trincão, Fatawu, Arthur Gomes, José Marsà, Flávio Nazinho Treinador: Rúben Amorim Golos: Morita (29′), Nuno Santos (90′), Tagawa (90+5′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Victor Bobsin (18′), a Nuno Santos (29′), a Ricardinho (67′), a Paulo Eduardo (72′), a Adán (79′), a Allano (90+7′), a Matheus Reis (90+7′)

“Sinto-me sempre animado. Com fé que tudo pode mudar sou sempre eu. Os adversários perderem pontos dão-nos mais vontade. Queremos a sensação de ganhar sistematicamente. Este ano temos quase mais derrotas do que o ano passado. Não temos fantasmas quanto ao jogo do ano passado. Preparámos o jogo com muita vontade, eles não estão num bom momento, nós estamos num momento não tão bom como já tivemos. A melhor preparação para o jogo seguinte é ganhar este. Este jogo é mais importante do que o jogo com o Marselha”, disse Rúben Amorim na antevisão, garantindo desde logo que Adán iria manter a titularidade porque “22 minutos não apagam 92 jogos e quatro títulos”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.