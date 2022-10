Já não imaginamos a nossa vida sem compras online, tal é o nível de conforto e conveniência que vieram trazer ao nosso dia a dia. Afinal, poder comprar roupa para toda a família, renovar a decoração da sala, fazer as compras de supermercado para a semana e ainda preparar o regresso às aulas, tudo isto sem sair de casa, sem filas nem perdas de paciência, é de uma comodidade indiscutível. E se, até há algum tempo (leia-se antes da pandemia), havia ainda quem torcesse o nariz à possibilidade de comprar o que quer que fosse sem pôr os pés numa loja física, depois da experiência do confinamento, essa resistência diminuiu drasticamente e, para muitos, deixou mesmo de existir. Prova disso é o facto de cada vez mais portugueses estarem a render-se às facilidades das transações digitais. Com efeito, de acordo com o Barómetro E-Commerce da Marktest, mais de 5,2 milhões de portugueses já compram online, um número que cresceu 4,2% face a 2021, e que corresponde a 60,9% do universo de pessoas com mais de 15 anos residentes em Portugal Continental.

A questão da segurança deste tipo de transações sempre foi um dos motivos por que algumas pessoas hesitavam na hora de optar pelo comércio eletrónico, mas a verdade é que os riscos têm vindo a diminuir progressivamente, sobretudo quando são seguidas as regras básicas para comprar online [ver infografia]. Ainda assim, é inegável que o aumento do número de consumidores digitais fez subir a quantidade de esquemas existentes para enganar no cibermundo e, de acordo com dados do Portal da Queixa, as reclamações relacionadas com burlas online aumentaram 22% entre janeiro e abril desde ano, em comparação com o mesmo período de 2021.

Entre as principais queixas apresentadas encontram-se as relacionadas com a clonagem de sites de lojas oficiais (por exemplo, de marcas de roupa famosas) e esquemas de phishing, isto é, destinados a ludibriar e obter informações confidenciais, como palavras-passe ou números de cartões de crédito, entre outras. Mas não se preocupe porque já existem várias ferramentas capazes de o manter sempre protegido.

Ferramentas que protegem

As pessoas com baixa literacia digital estão entre os principais alvos dos burlões informáticos, mas desengane-se quem pensa que está livre de uma cilada deste tipo. Precisamente por saber disto, o UNIBANCO tem vindo a desenvolver mecanismos para reforçar a segurança dos pagamentos digitais dos seus clientes, como estes que a seguir identificamos, criados para minimizar os riscos e exponenciar a proteção das transações online. Se ainda não os usa, pense duas vezes e proteja-se!

3DSecure – Este é um serviço que tem tudo aquilo de que precisa para aumentar a segurança, sempre que optar por fazer compras eletrónicas, já que o 3DSecure é gratuito e permite usar os dados reais do seu cartão Unibanco em sites seguros. Como? Sempre que fizer um pagamento online, receberá uma notificação na app UNIBANCO (disponível para Android e iOS) para confirmar a compra, tornando o processo ainda mais à prova de fraudes. Assim, quando fizer uma compra online superior a 30 euros, ou em sites não habituais, vai receber uma notificação para autorizar a compra, devendo, para isso, ter as notificações da aplicação ligadas.

MB Net – Se é dos que considera que o seguro “morreu de velho”, esta pode muito bem ser a solução ideal para si: um cartão virtual que lhe permite fazer compras com segurança em qualquer loja online, sendo que em vez de usar os dados reais do seu cartão Unibanco, usa os dados de um cartão virtual MB Net. Para tal, basta apenas gerar este cartão através da app UNIBANCO (na opção MB Way deve clicar em “Gerar cartões MB Net”), indicar o tipo de cartão pretendido, a validade e o montante máximo, e fica pronto para fazer compras online com defesas reforçadas.

MB Way – Associe a proteção conferida pela app UNIBANCO às facilidades concedidas pela aplicação MB Way e faça as suas transações em segurança (compras, pagamentos ou transferências de dinheiro) através do telemóvel ou tablet, mesmo quando não tem o seu cartão por perto. Entre as funcionalidades disponibilizadas contam-se a possibilidade de pagamento contactless em lojas físicas (bastando encostar o dispositivo eletrónico ao terminal de pagamento Multibanco do comerciante) ou através de QR Code, sendo que em compras de valor inferior a 50 euros a validação não é solicitada, acelerando assim o processo.

Serviço de alertas – Para ter um controlo permanente sobre as suas contas, pode ainda optar por receber alertas de segurança por SMS ou e-mail, nomeadamente, quando determinado montante máximo de transação tenha sido ultrapassado, ou o seu cartão tenha sido usado no estrangeiro. Este é um serviço totalmente personalizável, para que possa ir ao encontro das necessidades de segurança de cada um.

Se seguir todas as regras de segurança online e recorrer aos vários mecanismos criados pelo UNIBANCO para proteger as suas transações digitais, pode recostar-se confortavelmente no sofá de casa e prosseguir as suas compras sem qualquer preocupação. E se lhe surgir alguma dúvida sobre os esquemas de burla mais recentes, pode ainda consultar a página do UNIBANCO, onde os mesmos são registados. E, agora, relaxe e confie! Sim, fazer compras online é mesmo o melhor de dois mundos. Ainda duvida?